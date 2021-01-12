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1張圖看疫情：全美逾2261萬確診 加州破275萬

台灣首見醫師染疫 陳時中：2例確診新冠本土

日落公園居住擠 1人確診傳染10多人

記者黃伊奕／紐約報導
布碌崙日落公園的新冠感染率全市第一，大批民眾排隊接受病毒檢測。（記者黃伊奕／攝影）
布碌崙日落公園的新冠感染率全市第一，大批民眾排隊接受病毒檢測。（記者黃伊奕／攝影）

布碌崙(布魯克林)日落公園居住擁擠，新冠肺炎感染率已達全市第一，居住在當地的華裔男子陳強尼(Johnny Chen，音譯)與太太，不久前就被同樓鄰居傳染，之後一棟兩家庭房屋內至少十人確診；目前雖然都已經康復，但回憶起感染經歷仍心有餘悸。

陳強尼11日受訪表示，他居住在8大道華社，和當地很多居民一樣，一個兩家庭房屋被分割成多個公寓單元出租，多個家庭居住在內；雖然各有各的房門，但免不了共用樓梯、走道等，一些住戶還會共用廚房和廁所等設施。

去年12月20日前後，陳強尼最早被告知居住在樓上的一名學生出現感冒症狀，檢驗後確診新冠肺炎，「他其實挺宅的，基本不太出門，至今也不知道怎麼感染的」；因為住戶都共用樓梯和走道，沒事的時候在樓裡碰到，都會閒聊幾句，該男生確診的消息，讓整棟樓的居民都緊張起來，並立刻對整棟房屋進行消毒。

然而為時已晚，沒過幾天，樓內陸續有更多人出現新冠症狀，包括鼻塞、咳嗽、發燒等，陳強尼和太太雖然很小心，將自己和家人隔離開，並每日對房屋消毒十多次，仍沒能躲過被傳染。

陳強尼表示，他與妻子和其他新冠患者的症狀基本一致，很快也失去了味覺和嗅覺，致電醫生後告訴他們症狀較輕，不用太擔心，好好休息、做好隔離就行；陳強尼和老婆便整日將自己關在臥室不出門，不僅戴著口罩，每天還對房屋、衛生間消毒十多次，「我們手裡隨時拿著酒精噴壺，上廁所、出門，走哪噴哪，好在最後沒有傳染給家中兩個孩子。」

雖然就醫，但醫生沒有開任何藥物，陳強尼夫婦自行吃了蓮花清溫膠囊，再每天堅持多吃水果、多喝熱水，慢慢就痊癒了；「樓上最早確診的那個男生，一家四口確診，樓下也還有兩三個確診的，我們一棟樓內四個家庭不到20人居住，但確診人數至少過半，這個病毒傳染力真的太厲害了」。

陳強尼還說，好在樓內都是年輕人，沒有耆老或者有嚴重基礎疾病的患者，現在大家基本都已經痊癒；「回想起剛被確診的時候，我和我老婆都非常害怕，好在最終安然康復，隔離期間家裡兩個孩子也有能力照顧自己，不然真的不知道該怎麼辦。」

新冠肺炎 日落公園 布碌崙

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