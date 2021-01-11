紐約10萬公校教師 疫苗開打

公校護士Cynthia Bennett成為紐約市公校教職工中首批打疫苗者。（UFT提供）

紐約的教師和教職工11日(周一)起開始接種新冠疫苗 ，代表全市10萬公校 教師的教師聯合工會(UFT)10日在皇后區牙買加(Jamaica)山頂高中(Hillcrest High School)前，公布加快教師接種新冠疫苗速度的計畫，表示工會將了解所有成員的意願並快速列出希望接種的教職員名單，優先安排目前在校工作的教職員工接種。

教師聯合工會主席穆格魯(Michael Mulgrew)表示，工會已與主要醫療保健系統達成協議，以增加符合資格的工會成員獲得新冠疫苗注射的機會；還將與參與的醫療保健機構協調，確保願意接種疫苗的教師和其他教職工能夠在紐約市 內最方便的地點盡快接種疫苗。

教師聯合工會表示，已於10日下午向所有工會成員發送電郵，讓作為成員的公校教職工自願登記註冊疫苗計畫，工會將據此與其他希望參與該計畫的醫療保健提供者協商，為教師爭取到盡可能多的疫苗供應。

新冠疫苗的分發在全國包括紐約州的分發速度仍不盡人意；穆格魯說，「儘管我們與提供者達成協議，將確保我們的老師更容易獲得疫苗，但由於紐約州的供應受到限制，因此並非每名想要接種疫苗的人都能立即獲得，增加供應將是當選總統拜登政府的首要任務之一。」

穆格魯宣布工會將致力加快教師接種新冠疫苗速度。(記者朱蕾/攝影)

全市公校教師並不需強制性接種疫苗，也不是必須通過工會註冊才能獲得疫苗。穆格魯說，「我知道有些人不想接種，沒關係」，但工會會與對疫苗猶豫的成員進行進一步溝通，確保他們獲得有關疫苗的正確信息。

紐約市公校護士和UFT學校護士分會負責人本內特(Cynthia Bennett)於10日作為首批公校教職工，率先接種疫苗；她說，「接種疫苗很重要，將有助我們恢復正常生活，這是結束抗擊這場可怕疫情的最簡單、最有效的方法。」

紐約州11日擴大疫苗接種人群至1B，包括學校教職工，還包括警員、消防員、公共交通員工、75歲以上耆老等，不過，州長葛謨(Andrew Cuomo)也表示，醫護人員仍是疫苗接種的優先考慮，可能需要幾個月才完成對1B階段所有適宜人群的疫苗注射。按照目前的疫苗分發速度，至少14周才能有足夠的疫苗，來為1B類別中的人接種。

紐約市府在五區各新增的一個疫苗接種點11日啟用，就包含專門為公校教職工等紐約市公職人員在內的1B範疇人群接種疫苗。