紐約10萬公校教師 疫苗開打
紐約的教師和教職工11日(周一)起開始接種新冠疫苗，代表全市10萬公校教師的教師聯合工會(UFT)10日在皇后區牙買加(Jamaica)山頂高中(Hillcrest High School)前，公布加快教師接種新冠疫苗速度的計畫，表示工會將了解所有成員的意願並快速列出希望接種的教職員名單，優先安排目前在校工作的教職員工接種。
教師聯合工會主席穆格魯(Michael Mulgrew)表示，工會已與主要醫療保健系統達成協議，以增加符合資格的工會成員獲得新冠疫苗注射的機會；還將與參與的醫療保健機構協調，確保願意接種疫苗的教師和其他教職工能夠在紐約市內最方便的地點盡快接種疫苗。
教師聯合工會表示，已於10日下午向所有工會成員發送電郵，讓作為成員的公校教職工自願登記註冊疫苗計畫，工會將據此與其他希望參與該計畫的醫療保健提供者協商，為教師爭取到盡可能多的疫苗供應。
新冠疫苗的分發在全國包括紐約州的分發速度仍不盡人意；穆格魯說，「儘管我們與提供者達成協議，將確保我們的老師更容易獲得疫苗，但由於紐約州的供應受到限制，因此並非每名想要接種疫苗的人都能立即獲得，增加供應將是當選總統拜登政府的首要任務之一。」
全市公校教師並不需強制性接種疫苗，也不是必須通過工會註冊才能獲得疫苗。穆格魯說，「我知道有些人不想接種，沒關係」，但工會會與對疫苗猶豫的成員進行進一步溝通，確保他們獲得有關疫苗的正確信息。
紐約市公校護士和UFT學校護士分會負責人本內特(Cynthia Bennett)於10日作為首批公校教職工，率先接種疫苗；她說，「接種疫苗很重要，將有助我們恢復正常生活，這是結束抗擊這場可怕疫情的最簡單、最有效的方法。」
紐約州11日擴大疫苗接種人群至1B，包括學校教職工，還包括警員、消防員、公共交通員工、75歲以上耆老等，不過，州長葛謨(Andrew Cuomo)也表示，醫護人員仍是疫苗接種的優先考慮，可能需要幾個月才完成對1B階段所有適宜人群的疫苗注射。按照目前的疫苗分發速度，至少14周才能有足夠的疫苗，來為1B類別中的人接種。
紐約市府在五區各新增的一個疫苗接種點11日啟用，就包含專門為公校教職工等紐約市公職人員在內的1B範疇人群接種疫苗。
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