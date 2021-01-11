1/5公校高中生 未獲應完成學分

學生遠端上課的情況下，去年春天約有四分之一的學生未獲得完整成績。(市長辦公室提供)

紐約市公校 因新冠疫情 ，大部分學生已近一年都在家遠程上課；因該特殊情況，市教育局 要求公立高中教師在受疫情影響的學期裡不要判學生「不及格」，而是在評分時給出不同方式，讓學生有機會補救以完成課程、獲得正式成績；但根據市教育局(DOE)最新數據，在此期間，全市仍有五分之一的公校高中生未獲應完成的學分。

因新冠疫情，學校允許老師以「未完成」(incomplete)或「課程仍在修」(course in progress)等避免判「不及格」的方式，讓學生在期限內完成課程，不過市教育局的數據顯示，約有22%的高中學生在此期間，仍有至少一門的「未完成」學分；另外數據也顯示，到去年9月底，在春季間獲得至少一門「未完成」的7萬1675名學生中，只有約3.6%的學生此後完成了該課程，拿到學分。

教育維權人士認為，高中生持續上網課、無法到校上課，將會繼續影響更多學生受教育權益，希望市府能夠延長學生補救期限，讓他們有更多時間彌補未完成的課程。

教育維權組織「Educators 4 Excellence」總監Paula White說，希望能夠讓學生有機會可以補足學分，不讓學生因不可控的大環境影響而受到懲罰；根據研究發現，高中生即便只是一門核心學科不及格，也有可能無法順利畢業，若在此時要求學生重修，將會造成大影響。

而據非營利教育新聞網站「Chalkbeat」報導，該數據暴露了公校系統中的不平等現象；與白人和亞裔學生相比，非洲裔及西語裔學生獲得不完整分數的比例更高；數據顯示，非洲裔學生占全市高中生總數的25%，獲得不完整分數的比例有將近32%；亞裔學生占高中生總數的16%，而獲得不完整分數者約有9.4%。

市議會教育委員會主席崔馬克(Mark Treyger)對此表示，該數據也顯示了市府必須要針對需要協助的社區，增加更多的資源與幫助；他也支持將補救期限延長，「我們不能讓因為疫情加劇的資源不平等狀況，造成世代在教育上的隔閡。」