24小時加速打疫苗 紐約75歲以上、教師、警消等即起接種

白思豪表示，希望本周全市接種量達到10萬劑，未來可能面臨疫苗供應不足的問題。(紐約市長辦公室提供)

根據紐約州府疫苗 接種計畫，75歲以上老人、教師、警察、消防員、公車司機、大都會運輸署(MTA)員工等屬於1B範疇的人群，本周開始可在網上預約接種新冠疫苗；紐約市 10日指定布魯克林和布朗士 區的兩座新冠疫苗大規模接種中心，即日起開放，並將從本周起24小時運作；白思豪表示，希望本周全市接種量達到10萬劑，未來可能面臨疫苗供應不足的問題。

紐約市府此前宣布，將在全市五區設立五座大規模接種中心，將24小時運作，希望五座接種站的每周接種量總和達到10萬劑；其中，布朗士區的Bathgate Industrial Park、布魯克林的Brooklyn Army Terminal Annex Building接種站已於10日開放，11日起投入24小時接納市民注射，每天的接種量預計為2000劑左右。

遭到各界批評，接種疫苗速度太慢，州長葛謨上周終於同意將接種人群擴大到1B人群，75歲以上老人、教師、警察、消防員和公共交通員工本周起可以接種；市長白思豪(Bill de Blasio)表示，希望本周的接種量達到10萬劑。

白思豪此前表示，希望整個1月的接種量達到100萬劑；他在參觀布朗士區大規模接種點時表示，目前最大的擔憂是供應量不足，「我們需要更多的疫苗，雖然本周的供應仍然充足，但估計兩周後庫存就將耗盡」。

另外三區的大規模接種點也將於本周開放；其中，曼哈頓的接種點將於周二(12日)開放，位於下城的衛生局總部；皇后區和史泰登島的接種點將於周六(16日)開放，分別位於可樂娜(Corona)和范德堡醫院(Vanderbilt Hospital)；此外，賈維茨中心(Javits Center)將於下周三作為接種點開放；市民可登錄網站nyc.gov/vaccinelocations預約接種，前去接種的市民須攜帶身分證件及能證明自己接種資格的工作證明。

不過，市議會健康委員會主席列文(Mark Levine)表示，目前的大規模接種點數量仍然不足，「每個社區都應該有24小時接種點，這是加速疫苗接種進程的唯一辦法，只有這樣我們才能在年中時達到群體免疫」。

截至10日，全市共施打了20萬3000劑疫苗，僅有18萬5000人接種了疫苗第一針，僅占全市總人口的2%；目前，全市已接收52萬4000劑疫苗，使用量還不到一半。

數據顯示，全州9日共新增新冠肺炎感染者1萬5355例，陽性率為6.22%，其中紐約市新增5319例；全州新冠總住院人數8484人，波動幅度已經減小，全州新增死亡151人。