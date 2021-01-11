因應疫情 葛謨推醫療改革 寫入州情諮文

葛謨提出三項醫療改革政策，將全面擴大遠程診療服務資源。（州長辦公室提供）

新冠疫情 改變了人們就醫的方式，也讓醫護人員付出巨大犧牲；州長葛謨 (Andrew Cuomo)10日提出三項醫療改革政策，將全面擴大遠程診療服務資源，同時將加強對職業醫師的監管，並為州內所有護士提供州大(SUNY)和市大(CUNY)護士專業優先錄取機會；以上三項政策將被納入葛謨11日將發表的2021年州情諮文。

葛謨提出，州府將和「重新構想紐約委員會」(Reimagine New York Commission)合作，啟動綜合性的遠程診療改革，幫助居民充分利用遠程診療工具並消除現有障礙；例如調整報銷方案以鼓勵遠程診療，向聯邦政府申請允許Medicaid報銷遠程診療，取消過時的遠程診療監管政策，通過設立培訓項目，讓醫患兩端更加熟悉遠程診療技術，並設立其他相關項目鼓勵遠程診療技術創新。

葛謨表示，儘管紐約州 在遠程診療方面的技術已非常先進，但技術落實的速度仍然緩慢；「疫情不只改變了我們的生活方式，而且也改變了醫護服務的形式，尤其是心理疾病的診療；民眾2020年已經適應了遠程診療，但現在是時候更進一步，將遠程診療全年納入現行的健保體系，更好地分配醫療和技術資源。」

此外，葛謨還表示，將通過立法強化州衛生廳執業醫生操守辦公室的監管職能，確保該辦公室將更有效地對執業醫生、助理醫師的不當行為進行調查和執法，通過召開聽證會等形式使信息公開，保證患者權益。

為補償醫護人員在疫情中做出的巨大犧牲，葛謨還將立法，為全州護士在申請州大和市大項目時提供優先錄取機會；葛謨表示，醫護人員在疫情中挺身而出，保護民眾安全，理應受此獎勵；目前州法規定，拿到副學士學位的所有護士，必須在從業十年內拿到護士專業的學士學位，州大、市大各校將合作為大約4萬名護士提供優先錄取集會。