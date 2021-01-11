法拉盛7級大火 毀藥房50多萬元藥品

法拉盛七級大火燒火多家店鋪。(記者朱蕾/攝影)

法拉盛 市中心一棟樓宇9日凌晨的七級大火，燒毀多家華人 經營的商鋪以及住戶的房屋；被毀店鋪之一、88大藥房經理10日表示，該藥房本已計畫近期搬入新店，不料在搬離前遭遇這場大劫，價值50餘萬元的處方藥全部燒毀。

法拉盛37大道136-17號的一家髮廊9日凌晨12時左右爆發火災，迅速蔓延至整棟建築及緊鄰的樓宇，連燒六個小時且火勢不斷升級，最終發展成七級大火，將兩棟三層樓宇燒穿。市消防局出動200餘名消防員，直到9日上午11時左右才滅火，七名消防員受傷。

被大火波及88大藥房金經理10日表示，9日凌晨12時30分許，他接到房東通知店鋪著火，便馬上出門，「我家雖然離藥房不遠，但在我趕到時，現場已被封鎖，大批消防員正在奮力滅火」。

金經理說，自火災發生後，一直寢食難安，不僅遭受嚴重經濟損失，還有太多的事情要解決，原本休息的周末都幾乎不停地忙碌。

「藥品通常在年初漲價，我們的藥劑師因此特別在去年底定了五、六十萬元的處方藥，本月初剛到貨，然而所有的藥都在這場大火中毀掉。」金經理說，「我本來還想進去把一些機器、設備拿出來，但因為危險未被准許進入。」

每月初是88大藥房最忙碌的時候，火災後，他們最先解決顧客的送藥、出藥問題，「因為有幾家分店相助，顧客正常的取藥幾乎可以不受影響，11日一開始，我們就馬上重新定藥。」

金經理還表示，藥房的顧客年長者居多，藥物對他們很重要，如果拖延幾天拿不到藥，很多顧客會轉藥房，「法拉盛的藥房競爭激烈，我們不想看到近五年來的辛苦經營以及積攢的客源就這樣流失，新冠疫情 期間，我們為了保證顧客隨時能取藥，仍堅持每周七天開放，還為無法到店取藥的顧客提供送貨上門服務，若太長時間無法重開，損失會更多，甚至關門。」

他也說，88大藥房本已在附近租好了新店面，且裝修、申請政府文件等均已完成，只差市樓宇局的最後檢查；金經理說，「本來計畫去年12月28日能夠完成一切手續，一旦檢查通過後，就可搬入新店，但樓宇局因為疫情等原因一直沒來檢查，不料就在移址前，遭遇如此大的損失。」

此外，居住在該樓宇三樓的六名華人住客，火災後無家可歸，紅十字會已安排他們在皇后區貝賽的一家酒店暫住兩天，慈濟等組織也正在提供幫助。截止發稿，消防局仍在對火災作進一步深入調查。