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26歲外賣郎離奇亡 家屬苦尋目擊者

記者黃伊奕／紐約報導
年僅26歲的王承意外死亡，家屬盼尋目擊者。（家人提供）
年僅26歲的王承意外死亡，家屬盼尋目擊者。（家人提供）

年僅26歲的華男王承(Cheng Wang)因疫情失業，改去送外賣，誰料新職業剛開始沒兩天，就在送外賣途中突然倒地，在路人報警送醫後不治身亡；家屬10日回憶，他在被送醫前曾度短暫致電稱自己「被撞」，醫生也證實他是內臟大出血而身亡，希望有目擊者能提供線索，還原事發經過，「讓他不至於走得不明不白」。

根據警方消息，6日下午2時48分許，警方接到報警，稱一名男子在Ralph大道1386號住宅門口因遭遇攻擊受傷，警方趕往現場將該名男子送醫搶救，但最終他因傷勢嚴重去世。

警方初步調查死者為26歲的王承，報住布碌崙日落公園8大道附近，當日他正騎著電單車沿著Ralph大道朝南行，之後因不明原因突然電單車失控摔倒在地受傷，警方指案件存在疑點，需進一步調查中。

10日王承表姐在8大道的家中回憶說，警方告訴他們當日王承被一個停放校車的停車場保安發現，當時他捂著腹部，疼痛難忍，告訴對方說了他被打(Hit)，該保安便報警，說他似乎被毆打導致受傷。

但就在該保安報警的時候，王承也給表姐打了電話，「他一直在電話中叫好疼、好疼，我問他怎麼了，他說自己被撞，但因疼得受不了，沒有再跟我多說」；之後表姐趕去醫院，就得到王承已去世的噩耗，「醫生說他內傷引起大出血，頭部也曾遭遇重創」。

表姐說，根據報警人稱，王承說他被「Hit」，但這個詞有被攻擊或者被車撞雙重意思，可能因此導致報警人誤會他是被曾被毆打，「他在電話中用中文告訴我是被『撞』，而不是被打」，所以我們家人懷疑他是曾被車撞，但一開始以為自己沒事，就離開事故現場。

王承在外州的父母收到噩耗後立刻趕來了紐約，他們表示王承出生於福建連江，是家中長子，家裡還有兩個年幼的弟弟和妹妹；原本王承一直在餐館打工，但因疫情失業，事發前兩天才開始通過送餐平台Uber Eats開始送外賣。

因兒子遺體已移交到法醫辦公室進行屍檢，王家父母至今也沒能見到他最後一面，「他才那麼年輕，沒有成家，連女友都還沒有，就這樣沒了」，說完王承母親就忍不住放聲哭泣。

王家人現在最大心願就是希望能搞清楚當日究竟發生了什麼，「我們懇求當日在案發附近有更多目擊者站出來，讓王承不至於走得如此不明不白」；能提供相關線索的人可致電止罪熱線(800­)577-8477，或上crimestoppers網站，或傳短訊274637再輸入tip577，消息來源絕對保密。

事故發生當日王承駕駛的電單車。（記者黃伊奕／攝影）
事故發生當日王承駕駛的電單車。（記者黃伊奕／攝影）

疫情 8大道 紐約

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