瑪麗奧堅持大選違規 遭示威譴責

民主黨人發表言論，呼籲瑪麗奧支持啟動彈劾或引用第25修正案，讓川普去職。(左起威廉姆斯、麥克利、右二為沙維娜)。(記者顏潔恩/攝影)

曾獲川普 背書的紐約市新科國會眾議員 瑪麗奧(Nicole Malliotakis)日前表示「大選確實有違規」，此說法引起民眾和民主黨 人的不滿，他們9日聚集在布碌崙(布魯克林)貝瑞吉示威，譴責瑪麗奧在國會暴動後依然挺川普的行為，提醒她看清現狀，並指她還有一個「改過」的機會，「可以選擇支持啟動彈劾或引用第25修正案，讓川普去職」。

國會暴動當日，瑪麗奧本人在現場參與總統選舉確認程序，雖然嚴厲譴責了暴徒的行為，但作為曾被川普公開背書的共和黨人，她指出大選中確實有一些「選舉違規」，需要進一步討論，此言論傳出後被民主黨人罵翻。

貝瑞吉民主黨人(Bay Ridge Democrats)9日在瑪麗奧辦公室外召集這場示威，吸引將近百名民眾現身，超過20名警員一早便在現場維持秩序；示威者手持標語「瑪麗奧等於川普」、「瑪麗奧對『驕傲男孩』的行為視若無睹」，不少人還直接將她與奉行白人主義至上的3K黨(KKK)牽扯在一起，要她馬上下台。

貝瑞吉民主黨代表麥克利(Chris McCreight)表示，瑪麗奧是有史以來最糟糕的社區民選代表，上任第一周就釀下大錯，但她仍有改過的機會，「不管是啟動彈劾或支持第25修正案，讓川普馬上離職，瑪麗奧必須做出選擇」，只有這樣，瑪麗奧才能挽回自尊，彌補她犯的錯。

「我和瑪麗奧相識，且並肩作戰多年，我倆甚至是朋友，所以站在這裡這樣譴責她，我真的很難過。」州參議員沙維娜(Diane Savino)表示，暴徒都闖進國會引起騷動，瑪麗奧還是撒謊挺川普，讓她感到傻眼；「川普已經輸了，瑪麗奧做什麼都無法再讓他成為下一屆總統，清醒一點吧！」她表示，瑪麗奧仍有機會贖罪，希望她接下來能做出對的選擇。

參與9日示威行動的民選官員還包括州眾議員弗朗特斯(Mathylde Frontus)，以及市公益維護人威廉姆斯(Jumaane Williams)等人。