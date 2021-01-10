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「美國的威脅」紐約國會代表團 籲彈劾川普

記者張晨／紐約報導
紐約市長白思豪(前左)連同多位紐約州國會眾議員，9日在市政廳呼籲川普總統立即下台。(美聯社)
紐約市長白思豪(前左)連同多位紐約州國會眾議員，9日在市政廳呼籲川普總統立即下台。(美聯社)

紐約國會代表團(New York's Congressional delegation)成員和紐約市長白思豪(Bill de Blasio)9日在市政廳前集會，要求彈劾川普總統，並稱「他是美國的威脅，應該立刻下台」。

當天在場的七名政客表示，無論川普是自行請辭、根據第25修正案被驅逐，還是再次被彈劾，作為總統，他都不應該用煽動支持者對國會山莊發起攻擊，來結束他任期的最後幾天。

民主黨黨團主席傑弗瑞斯(Hakeem Jeffries)表示，川普的行為煽動了暴動者的情緒，此次叛亂事件的發生，完全是為了阻止憲法的進程並推翻政府；「川普必須被彈劾、定罪，被趕出賓夕法尼亞大道1600號，並被永遠扔進歷史的垃圾箱。」

國會眾議員蘇奧齊(Tom Suozzi)表示，彈劾將阻止川普赦免在暴亂事件中被捕的暴徒，並呼籲國會把要求川普辭職作為另一個選擇。

「若川普再次鼓吹他的狂熱支持者回到華府，會怎麼樣？」蘇奧齊表示，他是個顯而易見的危險人物，「我們必須做好準備，而不是害怕……在接下來的11天裡，讓川普承擔責任，以保護我們自己。」

白思豪則指著身後的市政廳大樓表示，是否可以想像同樣的事也發生在這裡？如今它卻確確實實地發生在華府；現在，任何一個叛國者、任何一個失去理智以至於要發動反政府叛亂的人，都相當於把手放在「核按鈕」上。

「他必須立刻下台，但你可能會說，川普才不會這麼做的，那麼潘斯副總統使用第25修正案，你可能也會說，這對他在政治上不那麼方便。」白思豪表示，那麼就要感謝這些國會議員的彈劾，「因為我們需要他們這麼做，我們需要他們保護美國，保護美國民主。」

川普主要使用的社群媒體推特(@realDonaldTrump)已於8日被推特官方以「考量到有進一步煽動暴力的風險」永久停用，而臉書、IG先前也已停用川普的帳號；但他的公務推特帳號(@POTUS)目前仍在運作。

紐約市長白思豪(右)連同多位紐約州國會眾議員，9日在市政廳呼籲川普總統立即下台。...
紐約市長白思豪(右)連同多位紐約州國會眾議員，9日在市政廳呼籲川普總統立即下台。(美聯社)

川普 彈劾 美國

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