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葛謨將擴大不在籍投票 加快地方計票

記者金春香／紐約報導
葛謨下周州情咨文將提案繼續擴大不在籍投票，加快地方計票。（美聯社）
葛謨下周州情咨文將提案繼續擴大不在籍投票，加快地方計票。（美聯社）

州長葛謨(Andrew Cuomo)下周出台的州情咨文中，將包括一系列投票改革提案，致力於進一步擴大不在籍投票，加快地方計算選票時間。

葛謨在宣布提案時，指出川普總統在過去數周內，一直宣稱大選結果是受到操控和欺詐得來，「川普政府試圖剝奪美國人投票權，在選舉期間顯現很多值得擔憂的地方，我們希望紐約能夠成為民主改革的擁護者。」

葛謨提案延長註冊選民申請不在籍選票的時間，延長提前投票時段，各級選舉委員會在收到不在籍選票後立即處理、加快點票速度，並在選舉日當天開始計算不在籍選票數字。

去年春天因新冠疫情爆發，葛謨簽署行政令允許紐約選民在6月初選使用不在籍選票，但執行效果並不理想，耗時六周才完成計票；之後葛謨於8月再簽署行政令，允許選民直接透過網路和電話申請不在籍投票，但計票過程仍然漫長。

葛謨決定在2021年州情咨文中再提投票改革方案，將授權各個郡級選舉委員會在收到不在籍選票後就開始處理，然後在選舉日當天開始計算和報告票數，而不是等到投票站關閉後再進行計票，從而縮短計票時間。

州選舉委員會委員卡爾納(Douglas Kellner)支持加快計票工作，並指出州第22選區國會聯邦眾議員選舉由於郵寄選票計票出現問題，至今未有結果。

葛謨提案還包括允許選民在選舉日前提前45天申請不在籍選票，此前該日期為提前30天；另外，將提前投票站開放時間從周末的晚6時延長至晚9時。

投票 葛謨 紐約

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