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7級火災燒6小時…法拉盛凌晨大火 消防員7傷

記者牟蘭／紐約報導
法拉盛大火，消防員到場後架起雲梯，攀至高空灌救。(記者曹健╱攝影)
法拉盛大火，消防員到場後架起雲梯，攀至高空灌救。(記者曹健╱攝影)

法拉盛市中心9日凌晨12時左右發生火災，火舌從37大道136-17號一家髮廊冒出，濃煙沖天，迅速蔓延至整棟建築及緊鄰的樓宇，連燒六個小時，最終發展成七級大火，將兩棟三層樓宇燒穿；市消防局出動50多個消防分隊、超過200名消防員，直到9日上午11時左右才結束搶救任務，七名消防員受傷，送醫後情況穩定，沒有生命危險。

法拉盛9日凌晨爆七級大火，截止當天上午12時，消防員仍在現場控制火勢。（記者曹健...
法拉盛9日凌晨爆七級大火，截止當天上午12時，消防員仍在現場控制火勢。（記者曹健／攝影）

受災樓宇內的所有商家均因大火和灌救而損失慘重，有業者說，好不容易熬過了去年的新冠疫情，如今新年伊始，疫情猶在，卻又雪上加霜，遭遇如此嚴重的火災，店面付之一炬。有業者9日上午來上班時，才赫然得知發生火警，呆立在警方的封鎖線外，仰天長嘆、欲哭無淚。

法拉盛火災現場濃煙滾滾，消防員砸破二樓和三樓的玻璃窗，入內救火。（記者曹健／攝影...
法拉盛火災現場濃煙滾滾，消防員砸破二樓和三樓的玻璃窗，入內救火。（記者曹健／攝影）

火災涉及的37大道樓宇共有四個門牌號碼，136-13的臨街店面為東湖海鮮酒家，136-15通往二樓和三樓的商家，136-17的一樓店家為金夢廊美髮店；136-19則是相連的建築，臨街店面為88大藥房。所有店家的門窗玻璃都破碎，從戶外望去，店內一片狼藉。

根據市消防局消息，當局於8日晚11時50分左右收到報警，稱37大道交緬街附近發生火災；消防員趕到現場後，發現火舌從一家髮廊冒出，迅速在相連的兩棟樓宇蔓延開來。火勢發展迅速，9日凌晨1時左右由最初宣布的二級大火發展成三級，1時30分左右成為四級大火，2時左右發展成五級，3時左右升為六級，4時左右發展成罕見的七級大火。

法拉盛37大道深夜大火，9日凌晨升至七級，將三層商住樓宇燒塌。(記者曹健╱攝影)
法拉盛37大道深夜大火，9日凌晨升至七級，將三層商住樓宇燒塌。(記者曹健╱攝影)

市消防局派出數十輛消防車和200名消防員趕到現場，轄區市警109分局也拍警員封鎖緬街交37大道一帶的街區，禁止車輛和行人通過。截止9日下午，消防局與警方繼續封鎖37大道與39大道間的緬街，以及緬街與138街之間的37大道，禁止車輛通行。

消防員在法拉盛37大道的火災現場，打破門窗進行灌救，但大火仍升為七級。(記者曹健...
消防員在法拉盛37大道的火災現場，打破門窗進行灌救，但大火仍升為七級。(記者曹健╱攝影)

市消防局表示，截止9日中午，37大道136-15-19號的三層樓宇仍有零星火苗，四名消防員在雲梯上不斷澆灌大水，以確保徹底撲滅火源；但因火勢過大，136-19號的樓宇被嚴重燒壞，整個樓宇的屋頂與部分側牆坍塌。

在救火過程中，有七名消防員受輕傷，均送往附近醫院急救，情況穩定；起火原因不明，尚在調查中；火災地點為商住混合樓宇，一樓商家包括餐廳、美髮店及藥房，二樓包括美容中心與五星級舞廳等。

法拉盛深夜發生七級大火，現場濃煙滾滾，近200名消防員到場。（記者曹健／攝影）
法拉盛深夜發生七級大火，現場濃煙滾滾，近200名消防員到場。（記者曹健／攝影）

37大道136-19號的房東郭先生表示，8日晚11時多，在家中已經休息的他，感覺到濃煙後，立即與家人及房客離開樓宇，所幸逃脫及時，沒有受傷；他說，因火災突發，他只能前往友人家中暫住，但整夜未眠，即使當天氣溫降至冰點以下，他一大早就站在街邊查看消防人員工作進程。

法拉盛9日凌晨爆七級大火，截止當天上午12時，消防員仍在現場控制火勢。（記者曹健...
法拉盛9日凌晨爆七級大火，截止當天上午12時，消防員仍在現場控制火勢。（記者曹健／攝影）

已在當地居住20多年的郭先生表示，他首次經歷大火，疫情期間，房租也較難收齊，面對突如其來的意外，讓他不知如何是好，只能等待保險公司答覆，處理後續事宜。

消防人員撲救大火的同時，轄區市警109分局封鎖現場附近的街區。（記者曹健／攝影）
消防人員撲救大火的同時，轄區市警109分局封鎖現場附近的街區。（記者曹健／攝影）

在附近工作的周密表示，他9日凌晨12時左右，開車路過現場時，附近街區已停滿消防車，上百名消防員著手撲滅火勢；但他說，當時並未看見明火，以為火勢不大，隨手拍了幾張照片後便離開，9日上午看電視新聞才得知大火燒了一夜，「我以為離開現場的時候火已被撲滅，沒想到那只是開始，我還沒見過七級這麼大的火災」。

法拉盛商業改進區執行主任余鈿崧9日表示，疫情二次來襲，當地小商家生意已被重創，近期發生多起嚴重火災，導致他們的生意雪上加霜；他說，農曆新年本是商家的旺季，但今年因疫情與火災的影響，讓不少商家很難熬過這個冬天。

法拉盛9日凌晨爆七級大火，136-19號的樓宇被嚴重燒壞，整個樓宇的屋頂與部分側...
法拉盛9日凌晨爆七級大火，136-19號的樓宇被嚴重燒壞，整個樓宇的屋頂與部分側牆坍塌。(記者牟蘭／攝影)

根據過去火災事故，余鈿崧說，房東需在意外後聯繫保險公司，商討索賠事宜，並聘請有執照的建築工人拆除危樓，再與業主溝通後續合同事宜；他表示，多數華人房東沒有購買正規的房屋保險，意外發生後，給他們造成嚴重的損失，「保險非常重要」。

法拉盛市中心深夜發生七級大火，200多名消防員到場，截止9日中午，仍在現場控制火...
法拉盛市中心深夜發生七級大火，200多名消防員到場，截止9日中午，仍在現場控制火勢。(記者牟蘭／攝影)

火災發生後，市消防局在推特上提醒商民，超過三分之一的火災發生在冬天，其中超過一半的罹難者死於晚上10時至清晨6時的夢鄉中；消防局呼籲民眾做好消防措施，檢查家中的煙霧警報器和一氧化碳警報器是否正常運作，並提前規畫好家中或工作場所的逃生路線；更多防火詳情，請登錄消防局網站https://www.fdnysmart.org/查詢。

影音來源：記者牟蘭

影音來源：記者牟蘭

影音來源：記者牟蘭

影音來源：取自市消防局推特

影音來源：記者曹健

影音來源：記者魏碧洲、曹健

法拉盛市中心深夜發生七級大火，東湖餐廳、金夢廊美髮以及88大藥房，二層包括一家美...
法拉盛市中心深夜發生七級大火，東湖餐廳、金夢廊美髮以及88大藥房，二層包括一家美容中心與五星級舞廳等被大火燒毀。（取自市消防局推特）
法拉盛市中心深夜發生七級大火，200多名消防員到場，截止9日中午，仍在現場控制火...
法拉盛市中心深夜發生七級大火，200多名消防員到場，截止9日中午，仍在現場控制火勢。(記者牟蘭／攝影)
法拉盛市中心深夜發生七級大火，200多名消防員到場，截止9日中午12時，仍在現場...
法拉盛市中心深夜發生七級大火，200多名消防員到場，截止9日中午12時，仍在現場控制火勢。(記者牟蘭／攝影)

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