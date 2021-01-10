華裔警員新冠痊癒 已有抗體不想打疫苗

市警內部防疫條例更嚴，華裔警員新冠痊癒後拒打疫苗：持觀望懷疑態度。(記者張晨╱攝影)

紐約州、市兩府終於在8日就擴大疫苗 接種群體達成一致，警察下周可開始預約接種，但不少警員仍持觀望和懷疑態度；本報採訪多名華裔警員，包括新冠痊癒者，但均表示不考慮接種疫苗；而市警內部也於近日加大對防疫措施的監管力度，由總局直接管轄各分局，若發現有警員未戴口罩或未保持社交距離 ，均會致電警告。

市長白思豪表示，隨著接種範圍的放開，全市3萬5000名市警人員中，約2萬5000人有資格接種，考慮到目前不願接種的人，市府預計一周內將為1萬名市警接種。

但據了解，如今市警對接種的登記尚不明確，曼哈頓 多個分局在2020年底已經安排警員進行意願登記，但是布碌崙(布魯克林)等分局的警員則稱還未收到任何消息。

警方表示，要等待內部人事、衛生部門以及工會通知才會知曉，鮮少有警員自行前往預約或接種。

而許多警員表示將拒絕接種疫苗，一名供職曼哈頓分局的華裔警員於去年6月間確診，在家隔離三周後痊癒；他表示，大部分不接種的人認為自己對新冠已有免疫力，或者在戰勝病情或看到同事康復後，不再害怕這種病毒，他自己痊癒後在分局做抗體檢測，結果顯示確為陽性。

比市警早一個階段開放接種的市消防局情況也非常類似，數據顯示，近三分之二的消防員和救護人員拒絕或未報名接種疫苗。

市消防局發言人9日表示，大約4700人，也就是30%的消防局成員，已經拒絕了部門的疫苗註冊請求，還有33%的人根本沒有回應。

到目前為止，市消防局的4400名急救人員中有1300人(約30%)已經接種第一劑疫苗，1萬1500名消防人員中有3100名(約27%)已經成功接種。

該發言人補充道，因為工作的特殊性，總有人會感覺不適或認為已經沒有接種的必要，因為去年疫情爆發初期，有大批成員已經感染，或許因為已有抗體，認為自己近期內不會被感染，有些人想要再等等。

市警也表示，將繼續對警員進行疫苗方面的教育指導，隨著更多人的前往接種，這種信息會被分享出去，相信願意接種的人數也會越來越多。

此外，市警近日的防疫監管更為嚴苛；警方表示，市警總局巡邏長辦公室能直接看到全市各分局內的情形，如果發現有警員未戴口罩或未保持社交距離，均會致電警告。

根據市警一封內部郵件顯示，外出旅行或前往確診率較高的州或地區，警員返回後必須向內部醫療小組報備，以預防返崗後感染的發生。