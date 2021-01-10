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創新高 加州單日695病歿 醫師憂：面臨感染海嘯

紐約州再現3例英國變種病毒

記者金春香╱紐約報導
紐約州再現三例英國變種病毒確診 ，單日檢測數創新高。（州長辦公室提供）
紐約州再現三例英國變種病毒確診 ，單日檢測數創新高。（州長辦公室提供）

州長葛謨(Andrew Cuomo)9日宣布，州內再發現三名英國變種新冠病毒確診者，其中兩人位於紐約上州薩拉托加郡(Saratoga)，與州內首例感染者有關聯，另一人來自長島，與首例無關聯；州府9日數據顯示，州內單日病毒檢測數字達25萬3081次，再創新高，陽性率從前一日的7.7%下降至6.5%。

本月4日葛謨宣布紐約州確認第一例英國變種新冠病毒感染者，是薩拉托加郡的一名60多歲男性，是當地「N. Fox Jewelers」珠寶店的員工，沒有旅遊史，因沒有英國旅行史，當時州府醫療專家認為他是通過社區傳播感染該變種病毒。

不過葛謨6日表示，經過州衛生部門的病例追蹤，最終確認該患者與有近期英國旅行史的人有接觸；之後州衛生廳下屬的Wadsworth實驗室對其他與該男子有關人士的病毒檢測結果，進行變種病毒檢測，其中發現兩例存在變種病毒。

不過第三例確診者是來自長島納蘇郡馬薩佩瓜(Massapequa)的64歲男性，他於去年12月27日首次檢測出新冠陽性，目前看來他與薩拉托加郡病例沒有關聯。

至今美國境內已有55名英國變種新冠病毒確診者，其中加州和佛州都各有超過20例，賓州和康州本周也分別宣布州內出現一例和兩例確診者。

醫學專家認為英國變種病毒雖然更具傳染性，但並不會更致命，不過葛謨強調，這仍可能使醫院不堪重負，導致紐約無法避免再次進入「暫停」狀態。

9日數據顯示，前一日州內共進行25萬3081次病毒檢測，創下新高，其中1萬6943例為陽性，陽性率6.57%，較前一日有所下降；州內住院人數、加護病房和使用呼吸機人數都有所減少，但新增死亡188例。

截至9日午時，紐約已有54萬3147人接種新冠疫苗，其中45萬6942人為醫院員工，8萬6205人為養老院老人及員工。

英國 檢測 紐約州

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