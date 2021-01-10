我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

1張圖看疫情：全美逾2213萬確診 洛杉磯郡破90萬

創新高 加州單日695病歿 醫師憂：面臨感染海嘯

日落公園感染率高 恐與非法聚會有關

記者顏潔恩╱紐約報導
華人集中的布碌崙日落公園在過去七天的新冠感染率中，居全市第四高。(記者顏潔恩╱攝影)
華人集中的布碌崙日落公園在過去七天的新冠感染率中，居全市第四高。(記者顏潔恩╱攝影)

市府最新公布的數據顯示，華人集中的布碌崙(布魯克林)日落公園在過去七天的新冠感染率，居全市第四高，還曾飆升為全市最高，引起不少民眾擔憂；熟悉8大道事務的民眾表示，感染率居高不下，可能與當地人非法聚會有關，包括地下賭檔、餐館非法開業等，希望這些民眾可好自為之，將防護擺在第一位。

包括8大道的郵遞區號11220，過去一周的感染率達到15.02%，排在全市第四，但數天前感染率一度飆升到15.97%，成為全市疫情熱點區。

針對日落公園感染率飆升，不少熟悉8大道社區的匿名人士提到，當地非法聚賭、餐館違規開業的事天天發生；自新冠疫情爆發以來，很多人失業在家沒事可做，經常光顧這些賭檔。

此外，他也透露一些非法旅館接待外州人士，當中很少人遵守隔離規定，到處在社區走動，提高了感染的機率；蒙受經濟損失的餐館業者也偷偷營業，「違規聚會的人現在多得是」，他表示雖明白餐飲業者為生計擔憂，但觸法畢竟是不對的事，呼籲那些業者立即停止違規營業，否則被執法當局發現，可能面臨更大損失。

對於疫情下還要出門聚賭的民眾，他則提醒這群人不要只做到表面的防疫功夫，暗地裡又違規去人多的地方；不要以為有了疫苗就能鬆懈，「一個社區爆發病毒，有多少人能脫身？不為他人著想，也要為自己家人多思考」。

紐約親子互助會會長黃妮可則認為，很多華人不去接受新冠檢測，認為不檢測就沒有確診，可以照常過自己的生活，這樣恐會把病毒傳給更多人；另一方面則是確診後不願到隔離酒店居住，而大部分日落公園居民生活環境都十分擁擠，不單獨隔離就會相互感染，因此造成感染率一直上升。

她也提醒，很多華人仍因為沒有合法身分，不敢到檢測站接受檢測，其實檢測站服務是絕對免費且無關身分，不會問相關問題；雖然很多檢測站沒有華文翻譯人員，但工作人員會使用電話翻譯，民眾無須擔心語言障礙。

檢測 日落公園 疫情

上一則

紐約州再現3例英國變種病毒

下一則

7級火災燒6小時…法拉盛凌晨大火 消防員7傷

延伸閱讀

紐約華裔警員新冠痊癒後拒打疫苗：持懷疑態度

紐約華裔警員新冠痊癒後拒打疫苗：持懷疑態度
眾議員金主涉疫苗違規？華聯會致函討說法

眾議員金主涉疫苗違規？華聯會致函討說法
寇頓號召家長 反對取消初中篩選

寇頓號召家長 反對取消初中篩選
日落公園華人酒店 外族裔男上吊

日落公園華人酒店 外族裔男上吊
宜家家居進軍紐約皇后區 本月開張

宜家家居進軍紐約皇后區 本月開張
5年翻修 班森賀遊樂場本周新面貌迎賓

5年翻修 班森賀遊樂場本周新面貌迎賓

熱門新聞

第二波疫情來襲，華人聚集的法拉盛附近近期疫情指數直線飆升。（記者牟蘭／攝影）

法拉盛確診率飆高 醫師提4原因

2021-01-03 02:30
法拉盛市中心深夜發生七級大火，200多名消防員到場。（記者曹健/攝影）

連燒6小時！紐約法拉盛爆7級大火 7人受傷 3層樓宇被毀

2021-01-09 14:52

1張圖／紐約州確診破111萬 新增1萬6943例

2021-01-10 02:49
紐約市超市員工將成下批疫苗接種對象之一。(記者張晨/攝影)

超市員工、警察、教師...他們是紐約市下批打疫苗對象

2021-01-02 15:08
CVS連鎖藥房接受中國的支付寶付款，受到許多華人顧客歡迎；圖為紐約的一間CVS的收銀機。(記者曹健╱攝影)

封殺中國支付APP 衝擊在美華人

2021-01-06 07:40
紐約州長葛謨(Andrew Cuomo)4日表示，紐約州確認第一例英國發現的變種新冠病毒，感染患者是一名60多歲的男性，沒有旅遊史。圖紐約市消防局的員工接種新冠疫苗。(路透資料照片)

紐約州發現首例英國變種新冠病毒 恐已出現社區傳播

2021-01-04 16:42

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
連燒6小時！紐約法拉盛爆7級大火 7人受傷 3層樓宇被毀

連燒6小時！紐約法拉盛爆7級大火 7人受傷 3層樓宇被毀
大S婆婆遭判刑關1年 直播爆哭向兒子、媳婦道歉

大S婆婆遭判刑關1年 直播爆哭向兒子、媳婦道歉
印尼波音737客機墜毀 機上62人下落不明

印尼波音737客機墜毀 機上62人下落不明
不再安撫北京 國務院取消美台交往限制

不再安撫北京 國務院取消美台交往限制
疫情阻返台 「兩年未入境即除籍」修法？ 僑委會回應了

疫情阻返台 「兩年未入境即除籍」修法？ 僑委會回應了