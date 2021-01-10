日落公園感染率高 恐與非法聚會有關

華人集中的布碌崙日落公園在過去七天的新冠感染率中，居全市第四高。(記者顏潔恩╱攝影)

市府最新公布的數據顯示，華人集中的布碌崙(布魯克林)日落公園 在過去七天的新冠感染率，居全市第四高，還曾飆升為全市最高，引起不少民眾擔憂；熟悉8大道事務的民眾表示，感染率居高不下，可能與當地人非法聚會有關，包括地下賭檔、餐館非法開業等，希望這些民眾可好自為之，將防護擺在第一位。

包括8大道的郵遞區號11220，過去一周的感染率達到15.02%，排在全市第四，但數天前感染率一度飆升到15.97%，成為全市疫情 熱點區。

針對日落公園感染率飆升，不少熟悉8大道社區的匿名人士提到，當地非法聚賭、餐館違規開業的事天天發生；自新冠疫情爆發以來，很多人失業在家沒事可做，經常光顧這些賭檔。

此外，他也透露一些非法旅館接待外州人士，當中很少人遵守隔離規定，到處在社區走動，提高了感染的機率；蒙受經濟損失的餐館業者也偷偷營業，「違規聚會的人現在多得是」，他表示雖明白餐飲業者為生計擔憂，但觸法畢竟是不對的事，呼籲那些業者立即停止違規營業，否則被執法當局發現，可能面臨更大損失。

對於疫情下還要出門聚賭的民眾，他則提醒這群人不要只做到表面的防疫功夫，暗地裡又違規去人多的地方；不要以為有了疫苗就能鬆懈，「一個社區爆發病毒，有多少人能脫身？不為他人著想，也要為自己家人多思考」。

紐約親子互助會會長黃妮可則認為，很多華人不去接受新冠檢測 ，認為不檢測就沒有確診，可以照常過自己的生活，這樣恐會把病毒傳給更多人；另一方面則是確診後不願到隔離酒店居住，而大部分日落公園居民生活環境都十分擁擠，不單獨隔離就會相互感染，因此造成感染率一直上升。

她也提醒，很多華人仍因為沒有合法身分，不敢到檢測站接受檢測，其實檢測站服務是絕對免費且無關身分，不會問相關問題；雖然很多檢測站沒有華文翻譯人員，但工作人員會使用電話翻譯，民眾無須擔心語言障礙。