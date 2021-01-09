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葛謨下周州情咨文 繼續擴大不在籍投票 加快地方計票

記者金春香／紐約報導
葛謨下周州情咨文將提案繼續擴大不在籍投票，加快地方計票。（美聯社）
葛謨下周州情咨文將提案繼續擴大不在籍投票，加快地方計票。（美聯社）

州長葛謨(Andrew Cuomo)將於下周出台的州情咨文中，將包括一系列投票改革提案，致力於進一步擴大不在籍投票，加快地方計算選票時間。

葛謨在宣布提案時，指出川普總統在過去數周內一直宣稱大選結果是受到操控和欺詐得來，「川普政府試圖剝奪美國人投票權，在選舉期間顯示出很多值得擔憂的地方，我們希望紐約能夠成為民主改革的擁護者。」

葛謨提案延長註冊選民申請不在籍選票的時間，延長提前投票時段，各級選舉委員會在收到不在籍選票後立即處理、加快點票速度，並在選舉日當天開始報告這些不在籍選票數字。

去年春天因新冠疫情爆發，葛謨簽署行政令允許紐約選民在6月的初選使用不在籍選票，但執行效果並不理想，耗時六周才完成計票；之後葛謨於8月再簽署行政令，允許選民直接透過網路和電話申請不在籍投票，但計票過程仍然漫長。

葛謨決定在2021年州情咨文中再提投票改革方案，將授權各個郡級選舉委員會在收到不在籍選票後就開始處理，然後在選舉日當天開始計算和報告票數，而不是等到投票站關閉後再進行計票，從而縮短計票時間。

州選舉委員會委員卡爾納(Douglas Kellner)支持加快計票工作，並指出州第22選區國會聯邦眾議員選舉由於郵寄選票計票出現問題至今未有結果。

葛謨提案還包括允許選民在選舉日前提前45天就申請不在籍選票，此前該日期為30天；將提前投票站開放時間從周末的晚6時延長至晚9時。

投票 葛謨 紐約

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