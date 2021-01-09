75歲以上耆老、警察…下周可打疫苗

警察屬於疫苗1B階段接種人群之一，11日起可開始預約接種。(路透)

紐約市 單日新增確診超過6000例，在市長白思豪 (Bill de Blasio)及多方呼籲下，紐約州長葛謨(Andrew Cuomo)8日終於鬆口，擴大疫苗 接種人群至1B；紐約市從11日(周一)開始，將在五大區分別開設一間接種中心，為除醫護(1A)以外的一線公務員，包括警察、獄警，以及75歲以上、有基礎病的高危險人群安排接種。

白思豪在8日上午的記者會上再次呼籲擴大接種人群，他表示，對1A群體的接種從未停止，但即使這樣，一些現在就可以接種的人卻選擇延遲接種，甚至拒絕接種。

「那為什麼不能開放給1B人群呢？那些患有基礎病的高齡耆老，他們是最脆弱的群體之一。」白思豪表示，目前全市還有27萬劑疫苗未被使用，可能會優先提供給75歲以上的人，而紐約市這樣的長者約有56萬人。

當日下午，葛謨也終於鬆口，同意開始對1B人群提供疫苗；對紐約市來說，疫苗配送網路也將擴大至非醫院場所，如CityMD等緊急診療服務提供商。

白思豪表示，從11日開始，全市五大區將分別開放一間接種中心為已開放的群體接種，1B也可開始預約接種；根據州府制定的疫苗接種計畫，1B階段還包括各種前線必要的工作人員，例如教師、急救人員、公共安全和公共交通工作者。

即將開放的接種點分別為，曼哈頓Brandeis高中、布碌崙(布魯克林)George Wingate高中、皇后區John Adams高中、布朗士X410Taft高中以及史泰登島Susan Wagner高中。此外，賈維茨中心(Javits Center)也將作為疫苗分發點，訂於13日(周三)開放。

白思豪指出，將繼續在全市增加疫苗接種點，以快速達成在1月底前為100萬人接種的目標，至本月底，全市接種點可達250個。

他表示，這些新開設的站點中，有三處將由社區醫療服務組織「和諧社區醫療大聯盟」(SOMOS)負責，該聯盟總裁陳治年從疫情爆發之初，就堅守在一線為民眾進行檢測，如今再到疫苗接種，「這些人從未好好休息過一天。」

而紐約單日的確診數也仍然居高不下，根據8日數據顯示，全市七天平均日確診人數為3960人，七天平均陽性率也升至9.38%。

「如果您現在符合接種條件，請盡快前往接種。」白思豪表示，尤其對於老年人來說，接種疫苗才是對他們以及醫療系統最大的保護。