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紐約州日增病例近2萬 擴大接種疫苗

記者金春香／紐約報導
紐約州十大地區中有三個地區的新冠檢測七天平均陽性率超過10%，圖為8日在曼哈頓先鋒廣場街頭，行人戴著口罩在街頭行走。(Getty Images)
紐約州十大地區中有三個地區的新冠檢測七天平均陽性率超過10%，圖為8日在曼哈頓先鋒廣場街頭，行人戴著口罩在街頭行走。(Getty Images)

紐約州府8日數據顯示，單日新增新冠確診案例逼近2萬人，州長葛謨(Andrew Cuomo)8日宣布，州內75歲以上老人、教師、警察、消防員、公車司機、大都會運輸署(MTA)員工等屬於1B範疇的人群，下周開始可以網上預約接種新冠疫苗

根據目前聯邦每周撥給紐約的疫苗數量，要完成醫護人員及養老人人員(1A人員)及1B人員接種需要14周的時間，而要完成州內70%民眾接種，則需要47周。

為確保下周開始完成接種量，葛謨宣布除醫院和養老院外，州內社區醫療診所、私人診所和上千家藥房都可以提供接種服務；葛謨還簽署行政令，擴大可提供接種的人員範圍。

州內新冠疫苗分發和注射緩慢備受批評，葛謨表示，由於聯邦供應有限，當前紐約州每周僅能獲得30萬劑疫苗，照此數量和接種速度，要保證1A和1B人員接種，需要420萬劑疫苗、14周才能完成，而要保證州內2000萬名民眾中的70%接種，則需要47周。

葛謨強調，目前醫院仍以醫護人員接種為主，疫苗若有剩餘，可以提供給1B人員，但要提前進行預約，預約網站將於下周一宣布；州內會開放20個大型疫苗注射中心，其中賈維茨中心(Javits Center)將於下周三開放使用。

在1B人群中，州府會根據每一類人數比率供給疫苗，如75歲以上老人約140萬人，占1B的45%，那麼他們就能獲得每周疫苗供給的45%，而人數比率較低的教師和救護人員因獲得疫苗數量較少，則需內部進行先後排序。

截至8日，紐約州有47萬9000人接種疫苗，其中7萬9000人為療養院人員，預計療養院下周將完成所有人員的第一劑接種。

州內十個地區中，紐約市1A人群接種率最低，僅為13%；其他地區接種率在23%到37%之間，8日州內有43萬劑可用疫苗並未被使用。

州府8日數據顯示，單日新增新冠確診患者達到1萬8832人，單日接受檢測人數為24萬3903人，陽性率為7.72%，新增死亡161人，州內住院人數、加護病房及使用呼吸機人數都在增加。

葛謨表示，目前紐約州十大地區中，有三個地區的新冠檢測七天平均陽性率超過10%，州內醫院空床位數字也在直線下降，需要民眾堅持防疫降低傳播，希望拜登上台後立即加大疫苗分配量。

紐約老人等高危險群及公務員下周一起可預約接種。（紐約市長辦公室提供）
紐約老人等高危險群及公務員下周一起可預約接種。（紐約市長辦公室提供）

疫苗 紐約州 葛謨

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