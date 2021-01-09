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美國會好攻？精銳國會警察為何慘遭川粉軍團輾壓

紐約客談／川普的「功勞」

紐約客談
紐約高中生聲討川普移民政策。（本報檔案照）
紐約高中生聲討川普移民政策。（本報檔案照）

川普執政四年頻頻口出狂言、頒布「駭人」政策，律師、相關團體和媒體每天都精神緊繃、嚴陣以待迎接一個個川普拋來的「小炸彈」，過著每幾天一個小抗議、隔幾個周末一個大遊行的日子。

眼看川普即將下台，但估計在川普黯然退出白宮的同時，幾年來和他鬥智鬥勇的人士，恐怕或多或少會懷念當年的日子，特別是川普在位四年期間，激發了很多人的「鬥志」。

很多人可能忘了，2017年1月19日晚，也就是川普就職的前一晚，曼哈頓中央公園西側集結了2萬多名對川普就任後美國發展前景極度不信任的民眾，在寒冬中吶喊「我們不會放棄！我們會持續戰鬥！」紐約市長白思豪當晚說，「就算川普能夠控制白宮的一切，我們也一樣能夠掌控自己的命運！」

此話不假，之後幾年裡，每當川普政府發出一紙行政令，紐約客都會立即走上街頭。「穆斯林禁令」出台了，走，上街抗議；「DACA被廢除了」，走，我們要去保護夢想生的未來；「他攻擊女性」，戴上我們的粉紅Pussy Hat出發，給他點顏色看看；「川普反科學」，走，我們去參加「科學大遊行」。

川普的四年終於要翻篇，這些集結了幾十萬人的反川政策運動，是不是也到了從歷史舞台退出的時刻？這話確實沒錯，但其實正是這些大大小小、集結了各路人群的遊行，讓一些人們平時很少參與討論或討論的問題，有了被搬上檯面的機會。

且不說川普會不會兩年後捲土重來，就算他就此銷聲匿跡，但「拜他所賜」，人們維權爭權、勇表看法的精神，倒是提升了不只一點。

紐約民眾在2017年川普就職前一晚在中央公園西側聚會抗議。（本報檔案照）
紐約民眾在2017年川普就職前一晚在中央公園西側聚會抗議。（本報檔案照）
華裔參加2017年的「科學大遊行」。（本報檔案照）
華裔參加2017年的「科學大遊行」。（本報檔案照）

川普 遊行 紐約市

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