國會驚魂受困5小時 孟昭文短信傳兒子：媽媽愛你們

因暴徒襲擊國會，孟昭文在國會大樓內被困五個多小時。（孟昭文提供）

「當時實在是非常害怕，不敢打電話，怕發出聲音；我用短信給兩個孩子發信息，說媽媽愛你們，為媽媽禱告。」國會眾議員孟昭文 7日回憶起前一天因國會騷亂，被困一個小房間五個多小時的經歷，仍心有餘悸；她也指出經此一役，證明川普 再多當一天總統，對國家都會造成更多傷害，必須立即下台，才能保證政權的平穩交接。

孟昭文回憶6日支持川普總統的暴徒攻占國會的可怖情景，表示自己當天預知國會周邊會有大批示威者集結，因此提前抵達，上午約9時就到了國會大樓，準備參加確認正副總統當選人的會議，「當時我在離眾議院大會場僅幾步之遙的一間小辦公室，和另一名眾議員同僚在辦公。」

孟昭文表示，約中午時分，開始收到國會警察和安全人員的警報，要求樓內部分人員撤離，並警告樓內的人不要靠近窗戶；她說，下午1時半左右，開始聽到外面吵鬧聲越來越大，「有人叫罵，有人敲窗戶、砸門。」

孟昭文回憶，通過小辦公室內的電視，看到國會大樓外局勢正在失控，開始有暴徒衝進來；「開始有人闖進樓內後約20分鐘，我所在的辦公室門口開始聽到很多人的聲音，大喊大叫，也有人砸東西。」孟昭文說，「我把沙發、桌椅等所有我挪得動的物件，都搬去把門堵上；手機和電視也都調成靜音，把屋內燈都關上。」

孟昭文說，當時非常害怕，也不知道闖進來的人是否攜帶刀具、槍枝等，「完全不敢出聲，怕外面的人發現屋內有人；我用短信給兩個孩子發信息，告訴他們『媽媽愛你們，為媽媽禱告』，也用短信跟其他家人報告自己當時情況。」

孟昭文表示，隨著更多警力增援、聯邦調查局(FBI)的探員也到場，秩序才逐步恢復，直到五個多小時後，自己與關在小屋內的同事才被警察救出去。

直到晚間，國會恢復秩序後復會，孟昭文等國會參眾兩院議員繼續選舉認證程序，直到7日將近清晨才完成確認拜登 與賀錦麗為下一任美國正副總統；孟昭文說，直至清晨4時許，自己才和國會同僚們結伴回到位於華府的住所，7日下午1時許才吃了驚魂一日後的第一餐。

孟昭文指出，國會應該是最安全的地方，平日安保極其嚴格，很多到訪自己辦公室的人員都需要經過嚴格安檢，「連小刀都帶不進來」，6日暴徒大搖大擺衝進、大肆搞破壞，令人難以置信，守衛國會的安保警力需要檢討，「如果那些暴徒有人帶武器，後果更不堪設想。」

孟昭文7日也加入眾院同僚要求川普立即下台的呼求中；她表示，儘管川普任期只剩不到兩周，但6日的國會暴亂已證明，川普已喪失帶領國家的理智，「這種人還當著總統，哪怕只有兩周，天知道他還會繼續造成多大危害。」

她也說，政權交接需要新舊政府的齊力配合，很難令人相信川普會配合拜登順利完成交接，「這對國家很危險，國家需要平穩過渡」。