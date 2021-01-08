紐約單日確診創新高 可上網、致電預約打疫苗

市府已經推出新冠疫苗接種預約網站，符合接種資格的市民可登錄網站查詢接種地點並預約，華埠高雲尼醫院已開放接種。（記者和釗宇／攝影）

最新數據顯示，紐約州、市日新增新冠病毒感染人數創疫情以來新高，新增死亡人數也創5月中旬以來新高；紐約市 長白思豪 (Bill de Blasio)表示，市府已經推出新冠疫苗 接種預約網站，符合接種資格的市民可登錄網站查詢接種地點並預約，未來市府還將推出平台供市民查詢自己的資格及預計接種時間。

紐約州府數據顯示，全州6日共新增1萬7636例新冠病毒感染者，創下新高，陽性率為7.39%；其中紐約市新增確診6387例，也創下新高；儘管全州新冠住院人數下降，但日新增死亡197人，創下5月以來新高。

市府本周已公布網站nyc.gov/vaccinelocations，符合接種資格的市民可以登錄網站，根據自己所在區選擇接種點，可以網路或電話預約；前去接種的市民須攜帶身分證件，以及能證明自己接種資格的工作證明，如員工證件或工資單。

臨近曼哈頓華埠的高雲尼醫院(Gouverneur Hospital)的疫苗接種點，開放時間為早7時至晚9時，可通過網上預約；此外，曼哈頓華埠、布魯克林8大道和皇后區法拉盛等華人社區的RendrCare，為聯邦政府認證的接種診所，符合接種資格的民眾可撥打電話(646) 601-6229預約接種；此外，市府將於下周推出「輪到我接種」(My Turn NYC)網站，供市民查詢自己的接種資格及預計的接種時間。

白思豪此前希望本周接種1萬名市警，但被州長葛謨(Andrew Cuomo)駁斥，稱目前還未輪到普通警察接種；白思豪7日再次呼籲州府立即放寬接種限制，為所有一線公務員和高危人群(1B人員)接種；根據市府數據，全市已接收48萬7375劑疫苗，但目前僅有14萬9930人接種。

目前州府僅允許所有醫護相關人員及養老院人員接種疫苗，包括法醫、喪葬人員和急救人員(IA人員)；州府表示，現有百萬醫護尚未得到接種機會，須繼續加緊接種醫護人員，紐約市滿足1A資格的醫護有91萬7000人，目前近15萬的注射量遠未達標。

州府敦促市府和其他地方政府加速給醫護接種疫苗，「若有醫療機構已經為所有有資格接種的醫護提供接種，他們應上報州府，州府將把餘下的疫苗庫存分給其他地區，目前仍有超過100萬醫護未接種疫苗；我們都希望盡快推進給1B人員接種，但你連1A接種都做不好，誰會相信你能做好1B接種呢？」