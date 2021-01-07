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中國乘客行李私帶豬肉、燕窩抵JFK機場 遭海關沒收

記者牟蘭／紐約報導
一名來自中國的乘客因攜帶違禁豬肉，被CBP執法人員沒收。(CBP提供)
一名來自中國的乘客因攜帶違禁豬肉，被CBP執法人員沒收。(CBP提供)

一名華人乘客日前從中國搭乘飛機返回紐約時，在行李中夾帶20磅的豬肉與30盒未申報的燕窩，被紐約聯邦海關與邊境保護局(US Customs and Border Protection，CBP)發現後沒收所有食物，這名乘客也將面臨民事罰款。

根據CBP7日消息，一名華人旅客於4日乘坐中國的航空公司航班從上海抵達紐約，他在入境時申報自己攜帶肉類食品，但並未說明何種肉食；經聯邦海關與邊境保護局農業部專員調查，發現該乘客攜帶20磅豬肉以及30盒燕窩。

經調查，這些豬肉因不符合入境規定，被當局沒收，但尚未公布具體原因，30盒的燕窩因缺少正規的文件與安全說明，為避免給美國的農業市場帶來潛在危險，也被當局全部沒收；這名乘客因未申報攜帶燕窩，被CBP執法人員處以民事罰款。

聯邦海關與邊境保護局紐約地區行動執行主任米勒(Troy Miller)表示，成功的攔截這些違禁品進入美國，突顯了CBP農業部專員出色的工作與專業精神；他說，執法人員將繼續努力工作，確保將這些違禁食物擋在境外，避免對美國農業與經濟造成嚴重損壞。

根據聯邦海關與邊境保護局官網，動物疾病傳播是美國面臨一大威脅，可能嚴重破壞公共健康，造成全球貿易停滯，對經濟和全國的食品供應產生不利影響；中國曾是非洲豬瘟的重災區，這種疾病是高度傳染性惡疾，沒有疫苗與治療方式，導致CBP對來自中國的貨物高度警惕。

CBP農業部的數據顯示，執法人員在2019財年沒收了4695種植物、肉類產品、動物製品、泥土以及攔截了314種害蟲。

一名來自中國的乘客因攜帶違禁豬肉與沒有申報的燕窩，被CBP執法人員沒收並處於罰款...
一名來自中國的乘客因攜帶違禁豬肉與沒有申報的燕窩，被CBP執法人員沒收並處於罰款。(CBP提供)

CBP 邊境 美國

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