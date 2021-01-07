重寫州情咨文…葛謨：拿回華府掠奪的財產

葛謨表示，川普政府過去四年來通過掠奪紐約州的財富周濟共和黨窮州，紐約州未來將要回被川普政府掠奪的資產。(路透)

紐約州 長葛謨 (Andrew Cuomo)6日表示，川普政府過去四年來通過掠奪紐約州的財富周濟共和黨窮州，隨著民主黨全面執政，紐約州未來將要回被川普政府掠奪的資產；他說，喬治亞州複選結果讓他不得不重寫州情咨文，將於11日發表，財政基調將從保守改為激進；葛謨還宣布推動線上體育博彩和娛樂用大麻合法化 ，增加財政收入。

喬治亞州聯邦參議員複選結束，民主黨料將重掌國會參院，意味著更多刺激政策可能出台；葛謨表示，喬州的複選結果改變了紐約州的命運；隨著民主黨將全面執政，紐約州面臨的形勢已經完全不同，他將不得不重寫州情咨文，預計將把保守的財政政策基調改為激進，期待將獲得更多來自聯邦的財政刺激。

作為州情咨文的一部分，葛謨6日宣布推出兩項立法，推動線上體育博彩和娛樂業大麻合法化增加財政收入；此前有研究顯示，新澤西州將近20%的體育博彩收入是紐約州居民貢獻的；他說，很多州都已將體育博彩合法化，但大部分都是通過賭場，紐約州的線上體育博彩將通過州府運營，才能提高財政收入；州博彩委員會(NYS Gaming Commission)將向所有體育博彩運營商發放牌照，運營商還須與一家現有博彩牌照的賭場合作。

葛謨還表示，大麻合法化幾年前就該通過，今年終於有了更強的推動力，預計完全實施後每年給州府帶來3億元的財政收入；法案將允許向21歲以上成年人銷售大麻，擬建立州長大麻管理辦公室(Office of Cannabis Management)監管的成人娛樂用大麻合法交易項目、以及目前已經存在的醫用大麻項目，同時也將為有色人種社區提供大麻經營牌照和援助集會，彌補過去的不公正對待。

葛謨表示，華府過去四年一直「虐待」紐約州，其對紐約州的政策沒有道德、充滿政治考量、妖魔化紐約人，而且還從紐約州抽血補給共和黨窮州；「現在小偷走了，我們該拿回屬於紐約州的資產了。」

葛謨說，川普政府推動的稅改設置州所得稅、地稅、銷售稅(SALT)抵扣上限，讓紐約州每年的房產稅增加40億元；平均每個紐約州納稅人過去三年來每年多交2600元的稅，三年下來總共讓紐約州多交了300億元；此外，紐約州還因為新冠疫情造成了150億元的損失，同時也是聯邦醫療補助(Medicaid，俗稱白卡)復還率最低的州；聯邦政府一度將紐約州逐出「被信任的旅行者計畫」(Trusted Traveler Programs)，而且也大肆削減基礎設施投資。