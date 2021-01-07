變種病毒找到源頭…葛謨促令搭機入境者提陰性證明

葛謨呼籲聯邦政府下令乘機抵達的國際旅客入境需有新冠檢測陰性證明；圖為紐約甘迺迪國際機場。(Getty Images)

紐約長葛謨(Andrew Cuomo)6日表示，此前確診的紐約州 首例英國變種新冠病毒感染者，確認與英國來客有關；葛謨當日致函聯邦政府，要求下令所有搭機入境的國際旅客，需出示新冠檢測 陰性證明。

紐約上州薩拉托加郡(Saratoga County)一名60多歲的男性4日被確診感染英國變種新冠病毒；此患者為該郡薩拉托加泉鎮(Saratoga Springs)百老匯(Broadway)404號、名為「N. Fox Jewelers」珠寶店的員工，因沒有英國旅行史，當時州府醫療專家認為他是通過社區傳播感染該變種病毒 。

不過葛謨6日表示，經過州衛生部門的病例追蹤，最終確認該患者與有近期英國旅行史的人有接觸；他因此再呼籲，聯邦應下令要求所有乘機抵達的國際旅客，須出示出發前72小時內所作、且為陰性的新冠檢測證明，才允許入境美國。

葛謨指出，單是位於紐約市的甘迺迪國際機場，如今每周就迎來近8萬名國際旅客；聯邦政府現在要求所有來自英國的旅客入境須出示新冠檢測陰性證明，「但這遠遠不足以保障變種病毒不在紐約傳播」，因為該變種病毒如今已在全球超過30個國家被發現。

葛謨當日亦致函代理國土安全部長沃爾夫(Chad Wolf)、衛生部長阿查爾(Alex Azar)和聯邦疾病防治中心(CDC)主任芮斐德(Robert Redfield)，提出此要求，表示及時行動刻不容緩，否則恐重蹈去年3、4月疫情大爆發的覆轍。

根據紐約州衛生廳的信息，位於州府奧伯尼的Wadsworth實驗室可在40小時內就英國變種病毒檢測出結果；紐約州已檢測約5000人，迄今只發現這一例變種病毒；衛生廳也在發現首例的薩拉托加郡新設新冠檢測點，5日約有200人前往檢測，所有呈陽性的樣本都將被送往Wadsworth實驗室，作變種病毒檢測。

州衛生廳表示，與「N. Fox Jewelers」珠寶店有關的人員中，迄今已有七人確診新冠，但除了這名60多歲的患者外，其餘確診者都沒有檢測出變種病毒。