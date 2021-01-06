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選票中文翻譯錯誤恐投無效票 紐約市議員參選人黃敏儀籲選舉局改善

記者朱蕾／紐約報導
黃敏儀指出市選舉局日前公布的皇后區第24選區特別選舉選票上中文翻譯的錯誤。(黃敏儀提供)
黃敏儀指出市選舉局日前公布的皇后區第24選區特別選舉選票上中文翻譯的錯誤。(黃敏儀提供)

民主黨紐約州委員、紐約法拉盛第20選區市議員參選人黃敏儀(Sandra Ung)6日致信紐約市選舉局(Board of Elections)，指出日前公布的皇后區第24選區特別選舉選票上中文翻譯的錯誤：英文說明中「每『欄』僅限標記一個橢圓」(Mark no more than 1 oval in each column)被翻譯成「每項『競選項目』僅限標記一個橢圓」，並敦促選舉局盡快更正。

黃敏儀在信中表示，這樣的翻譯將導致選民認為每個職位只能畫記一名候選人，會導致不能充分利用今年開始實施的排序複選投票(Rank Choice Voting)；2019年紐約市公投通過自今年起採用這項新的選舉制度，允許選民按照自己的喜好排序，在同一個職位選擇最多五名候選人，她敦促選舉局立即改正此錯誤。

黃敏儀說，她希望選舉局今後謹慎地翻譯選票與各種文件，尤其是紐約市改用新的選舉制度，選民很難理解，目前為止，選舉局並未充分向英語非母語的選民宣導，錯誤的翻譯將導致選民未充分投票或投出無效票。

「將政府文書正確翻譯成中文和其他語言是紐約市長期以來面對的問題」，黃敏儀說，「我和其他宣導者會繼續呼籲選舉局必須提供迅速且正確的翻譯，有助提升移民社區的投票率。」

黃敏儀籲選舉局改善選票中文翻譯。(黃敏儀提供)
黃敏儀籲選舉局改善選票中文翻譯。(黃敏儀提供)

紐約市 投票 法拉盛

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