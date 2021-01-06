祖父新冠去世 前市議員參選人胡安行憾未能在旁道別

胡安行(右)懷緬因新冠肺炎去世的祖父(左)。(取自臉書)

曾參選布碌崙(布魯克林)日落公園第38選區市議員的華裔女性胡安行(Whitney Hu)，日前在臉書 上發文提到，九旬祖父因患新冠肺炎 去世，一家人都非常難過在其生命最後一刻未能陪在身旁；她也分享了很多兩人過去的回憶，表示將用這些記憶永遠緬懷祖父，並呼籲大眾要珍惜自己的親人，「打電話給祖父母說說話吧！」

胡安行透露，98歲祖父患上新冠肺炎不久後，於去年12月28日早上宣告不治，「和許多家庭一樣，當新冠患者生命走到盡頭時，家人都無法在旁道別」，對此胡安行一家人都深感遺憾；她分享與祖父許多相互陪伴的時光，尤其她上大學時，父親忙於工作，於是有更多時間和祖父培養感情。

她表示，過去祖父總是祈禱能抱上孫子，但胡安行父親遲遲不結婚，讓他一度「希望破滅」，不再奢望能抱孫子；直到她父親在30多歲終於成婚，胡安行出生時，祖父很開心，從小時的照片中發現，祖父總是很慈祥溫柔地抱著她。

祖母去世後，胡安行經常陪伴孤身一人的祖父看悲劇電影 ，雖然結局很悲傷，但她說悲劇和功夫電影都是祖父的最愛；儘管祖父是個很挑食的人，卻願意帶著胡安行去她喜歡的餐廳吃飯；偶爾中午有空閒時，祖孫兩人會翻起相冊看舊照片，回味往日時光。

「想到爺爺回到了祖母身邊，這讓我感到有些安慰」，胡安行表示，祖父陪伴家人們很長一段時間，為此他們都感到極其幸運；只是疫情搶走了民眾向摯愛臨終前說再見的權利，讓她最感遺憾。

但胡安行依舊保持非常積極的態度，在臉書上呼籲親友們分享任何有關祖父的回憶和照片，這樣才能永遠緬懷他，「我們現在在社群網路不斷分享這些回憶，有讓人捧腹大笑的、也有難過落淚的」；她最後也鼓勵大家要珍惜眼前人，「可以的話要打電話給祖父母多說說話」。