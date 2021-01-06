我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

1張圖：全美逾2105萬確診 加州破250萬

喬州參議員複選 民主黨搶先贏得一席次

照顧帕金森父 紐約市議員參選人黃敏儀談耆老政策

記者朱蕾／紐約報導
黃敏儀(左)長期照顧患帕金森氏症的父親(右)，對年長者照顧深有感觸。(黃敏儀提供)
黃敏儀(左)長期照顧患帕金森氏症的父親(右)，對年長者照顧深有感觸。(黃敏儀提供)

法拉盛市議員參選人黃敏儀(Sandra Ung)長期照顧患帕金森氏症的父親，對年長者照顧深有感觸；她表示，紐約市耆老人口持續增加，必須超前部署，以建設一個可以滿足耆老與其家庭需求之地。

黃敏儀說，「我的父親罹患帕金森，居住在家裡，作為父親的主要照顧者，我深知許多工薪家庭面臨照顧家人的困難；大多數耆老都希望在自己熟悉之處終老。」

針對紐約市銀髮族照護政策，黃敏儀表示，成為友善銀髮族的城市具有挑戰，首先，須在規畫基礎建設時考慮行動不便者的需求，排除年長者出行時面對的各種障礙，包括無電梯地鐵站、堆滿積雪與障礙物的人行道等。

其次，須擴大耆老的居家醫療服務，「家庭看護助理可提供優質照顧給像我父親一樣的年長者，然而，聯邦醫療保險(Medicare，俗稱紅藍卡)並不支付此花費，對工薪家庭是不小的負擔」。

黃敏儀還表示，低收入勞工通常沒有存款，退休後很難靠原本薪資的67%生活，這是他們根據紐約州退休計畫所能獲得的最高收入，「我們需要探討增加退休金比率的方法，特別是對低收入市民。此外，育嬰假已被廣泛接受，我們仍須努力，爭取對年長者照護價值的認同；很多民眾包括我在內，都需要花時間協助和照顧父母或祖父母的生活」。

「我們的社會應建立更全面的照護系統，此舉不只幫助員工，還可讓更多耆老在社區裡安享晚年」，黃敏儀說，「投資帶薪家事假、爭取雇主的接受，可讓上班族在必須照顧親人時，不必擔心失去工作或損失薪資，對市民是更好、更公平的制度。」

紐約市 低收入 退休金

上一則

祖父新冠去世 前市議員參選人胡安行憾未能在旁道別

下一則

楊安澤拍宣傳片 「我正在競選紐約市長」

延伸閱讀

蘇雷曼尼的復仇！紐約航管員收威脅 伊朗警告派機襲美

蘇雷曼尼的復仇！紐約航管員收威脅 伊朗警告派機襲美
紐約皇后區購物中心汽車炸彈惡作劇 22歲川普支持者自首

紐約皇后區購物中心汽車炸彈惡作劇 22歲川普支持者自首
冒充紐約車管局新型短信詐騙 DMV提醒不要輕信

冒充紐約車管局新型短信詐騙 DMV提醒不要輕信
紐約市公立醫院3成醫護 不願接種疫苗

紐約市公立醫院3成醫護 不願接種疫苗
英國變種病毒到紐約！專家：已在社區傳播

英國變種病毒到紐約！專家：已在社區傳播
華埠店家可申紐約前進貸款基金 15日截止

華埠店家可申紐約前進貸款基金 15日截止

熱門新聞

第一輪紓困金發放後大量民眾立刻外出添補家庭生活品。（記者黃伊奕／攝影）

給你就是你的，誰也要不走…第二輪紓困金 更多人可拿

2020-12-31 02:30
第二波疫情來襲，華人聚集的法拉盛附近近期疫情指數直線飆升。（記者牟蘭／攝影）

法拉盛確診率飆高 醫師提4原因

2021-01-03 02:30
弗雷德里克展示她與松鼠「搏鬥」時留下的血跡。(取自CBS視頻)

瘋狂松鼠紐約皇后區連咬6人 受害者門口大片血跡

2020-12-30 11:38
紐約預計12月31日晚間開始降溫，多地接下來將迎來大雪、雨夾雪的天氣預警。(Getty Images)

紐約今晚開始降溫 未來數天將迎接暴風雪

2020-12-31 16:35

1張圖／紐約州確診新增1萬2666例 死亡增149人

2021-01-05 21:00
紐約市超市員工將成下批疫苗接種對象之一。(記者張晨/攝影)

超市員工、警察、教師...他們是紐約市下批打疫苗對象

2021-01-02 15:08

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
不能用了 川普下令禁支付寶、微信支付和QQ錢包等

不能用了 川普下令禁支付寶、微信支付和QQ錢包等
種出搖錢樹！他將客廳變溫室 一片葉子賺1.6萬美元

種出搖錢樹！他將客廳變溫室 一片葉子賺1.6萬美元
亞裔兒被認養努力學中文 17年後見出生證明卻傻眼

亞裔兒被認養努力學中文 17年後見出生證明卻傻眼
洛杉磯醫療將崩潰...救護車奉命 放棄存活機率渺茫者

洛杉磯醫療將崩潰...救護車奉命 放棄存活機率渺茫者
美國人生活何時恢復正常？專家這樣說

美國人生活何時恢復正常？專家這樣說