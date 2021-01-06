私家車進不來了！緬街公車專用道將實施

法官5日駁回法拉盛公車專用道計畫訴訟的臨時禁制令申請，意味著這一計畫將實施。(記者牟蘭／攝影)

備受爭議的法拉盛 公車專用道計畫，上月被社區商界以妨礙商業發展為由，在皇后區的州高等法院向市交通局(DOT)提出訴訟，法官5日駁回臨時禁制令 (Preliminary Injunction)，意味公車專用道可以實施，但警方表示6日尚不會開罰；商家的代表律師伍元天表示，這一裁決並非最終結果，案件仍在審理中。

根據法官凱里根(Kevin Kerrigan)發布九頁的裁決書，因涉嫌違反州法第78項法規，他於去年11月向市交通局頒布臨時限制令(TRO)，禁止當局在上月21日前在法拉盛安裝或粉刷「只准公車通行」的標識，因需審核新文件，延至本月5日宣布結果。

凱里根在裁決書中稱，原告提出因法拉盛公車專用道實施，勢必導致周邊路段堵塞，進而「阻止民眾前往法拉盛購物」的指控，僅只是推斷、並無實據；反倒是市交通局提交證據充分，如列舉10月就有190萬人需乘坐公車前往法拉盛緬街等數據，裁定駁回原告申請的臨時禁制令。

市交通局10月宣布實施緬街公車道計畫後，法拉盛華商會首席顧問杜彼得聯合多位商界代表，以涉嫌妨礙商業發展為由，向市交通局提出訴訟，法官11月13日對該計畫發布臨時限制令；對當日裁決，杜彼得稱已有心理準備，後續事宜等待代理律師、前法官伍元天的評估，再宣布下一步計畫。

伍元天表示，法官當日的裁決並非最終結果，他還未裁決市交通局的緬街公車道項目是否違反州法第78項法規，「所以這個案子仍在審理中，法官只是拒絕採取原告期盼的緩和方式處理，在最終裁決前，駁回臨時禁制令」。

市議員顧雅明重申反對公車專用道計畫，他說，市府不應在疫情 期間實驗交通新規，導致當地商家的生意勢必再度重創；他指出法拉盛不是曼哈頓，對市長違反當地民意，強制實施公車道計畫表示不滿。

第20選區市議員參選人黃敏儀對裁決表示異議，她說，市交通局的評估報告在疫情之前完成，而疫情爆發後，市民不敢搭乘公共交通，小商家仍為生存掙扎。

法拉盛商業改進區執行主任余鈿崧表示，商改區蒐集商家們對公車專用道計畫的意見，回覆的200餘份問卷調查中，只有一家支持、一家沒有意見，其餘均表示對商家復工後的生意有負面影響；他呼籲商家蒐集更多生意下滑的證據，遞交給民選官員，向市府陳情。

法拉盛公車專用道計畫規定，除一個街區內接送或進出車庫外，北方大道與三福大道間的緬街與凱辛納大道，禁止私家車通行，該計畫先試行一年，一周七天、每天24小時不間斷執行，旨在提高沿路通行的11條公車路線的行車速度，改善路段內貨車卸貨與運輸等問題。