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封殺中國支付APP 衝擊在美華人

記者張晨／紐約報導
CVS連鎖藥房接受中國的支付寶付款，受到許多華人顧客歡迎；圖為紐約的一間CVS的收銀機。(記者曹健╱攝影)
CVS連鎖藥房接受中國的支付寶付款，受到許多華人顧客歡迎；圖為紐約的一間CVS的收銀機。(記者曹健╱攝影)

川普總統5日簽署行政令，禁止與包括螞蟻金服旗下支付寶以及微信支付在內的八款中國應用軟件進行交易；隨著近些年中國無現金化的移動支付在紐約等美國大都市的普及，此項禁令勢必將對許多華裔商家以及使用中國帳戶進行交易的在美華人產生影響；有華人表示，川普此舉「不會得逞」。

從甘迺迪國際機場(JFK)內的免稅店、到上州伍百瑞(Woodbury)奧特萊斯的品牌門店、甚至到華人超市、餐廳，有越來越多的商家或是華人遊客經常光顧的商店都開始接受微信支付或支付寶。

根據市旅遊局數據顯示，早在疫情前的2019年，造訪紐約的中國遊客數量就已經超過了120萬，面對如此龐大的消費群體，紐約市出租車行業先發製人，電子支付公司VeriFone和支付寶合作，在全市80%的出租車上安裝付款機，讓中國遊客買單更加方便。

除了和華裔商家掛鉤外，支付寶也在同年和藥店巨頭CVS與Walgreens達成協議，在全國上千家門店普及支付方式，承諾將惠及數百萬華人消費者。

當晚的禁令一出，許多紐約市的華裔商家及消費者「不以為意」，稱和此前川普試圖禁止微信及TikTok一樣，將會再一次遭到法院的質疑；並稱這是政府換屆前「無謂的掙扎」，以進一步拉開和中國的關係。

不如若果真實施該禁令，華裔商家表示，如今因疫情原因，使用外幣支付者本就大減，只有一些留在此地的留學生偶爾會使用這些支付方式，但若疫情以後紐約市恢復從前的旅遊霸主地位，此種經濟衝擊也是不可估量的，「尤其對於華裔小商家而言」。

但也有華裔經濟學者指出，這些中國支付方式的推進會對美國的金融監管產生威脅，如今美國的支付強項仍是較普遍使用的信用卡，有行之多年且完善的嚴格法規與監管，一旦卡片遭盜刷，監管與止付的後續補救措施很快就能展開。

CVS連鎖藥房接受中國的支付寶付款，受到許多華人顧客歡迎；圖為紐約的一間CVS的...
CVS連鎖藥房接受中國的支付寶付款，受到許多華人顧客歡迎；圖為紐約的一間CVS的收銀機。(記者曹健╱攝影)
無現金化支付方式在美國都會城市普及，禁令或將衝擊商家與個人。(記者張晨/攝影)
無現金化支付方式在美國都會城市普及，禁令或將衝擊商家與個人。(記者張晨/攝影)

紐約市 中國 華裔

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