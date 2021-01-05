紐約皇后區購物中心汽車炸彈惡作劇 22歲川普支持者自首

皇后區購物中心傳爆炸威脅，警員和消防員趕到現場。(取自市消防局推特)

紐約市皇后區 艾姆赫斯特(Elmhurst)的皇后區購物中心(Queens Place Mall)停車場內，14日早上有人故意製造假炸彈惡作劇，22歲的男子申克(Louis Shenker)於15日左右向警方自首；申克在社交媒體上稱自己是「愛國者」和總統川普的支持者。警方正在逮捕第二名涉案嫌犯、一名來自加州的26歲男子，該男子涉嫌盜竊案件中的特斯拉(Tesla)汽車。

4日早上8時30分左右，在皇后區艾姆赫斯特56大道夾皇后大道的皇后區購物中心停車場，有人發現一輛內華達州車牌的特斯拉車上有可疑引爆裝置，還有「黑人的命也是命 」(Black Lives Matter)標籤。紐約市警防爆小組(NYPD Bomb Squad)和緊急服務人員立即趕到現場，暫時清空該購物中心並封鎖周圍路段，經過多個小時的調查，警報解除，一切安全。

警方確定這是一場惡作劇，有人故意把物體設置成看起來像引爆裝置；該車是一輛被盜車，消防員還從車裡救出一隻被困的哈士奇狗。

申克在15日凌晨3時左右撥打911，隨後到布碌崙(布魯克林)的警局自首。申克在社交媒體上稱自己是「愛國者」和總統川普的支持者，曾出現在某網路陰謀論節目上，在他的社交媒體帳號裡，有很多「#MAGA」、「#StopTheSteal」等標語。

由於申克的爭議觀點，他已被安城麻州大學(UMass Amherst)開除；申克報住在麻州，上個月，一個抗議組織指責申克擾亂在紐約市長官邸附近舉行的「黑人的命也是命」守夜活動，並將其變成支持川普、反白思豪的「光明節狂歡」(Chanukah Rave)；申克還曾因涉嫌破壞貼在曼哈頓一個警方路障上的「黑人的命也是命」海報於去年12月30日被捕；1日過堂後，無保釋放。

警方仍在進一步調查假汽車炸彈案，預計對申克的控罪包括放置假炸彈、非法擁有盜竊物品和虐待動物；警方同時在追蹤案件中特斯拉車如何被盜，初步調查發現，另一名嫌犯從內華達州拉斯維加斯盜竊該車，並開到紐約；車內的物品表明，申克可能住在車內一段時間。