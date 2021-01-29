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照顧帕金森父有感 紐約市議員參選人黃敏儀談耆老政策

記者朱蕾／紐約報導
黃敏儀(左)長期照顧患帕金森氏症的父親(右)，對年長者照顧深有感觸。(黃敏儀提供)
黃敏儀(左)長期照顧患帕金森氏症的父親(右)，對年長者照顧深有感觸。(黃敏儀提供)

紐約法拉盛市議員參選人黃敏儀(Sandra Ung)長期照顧患帕金森氏症的父親，對年長者照顧深有感觸，她表示，紐約市耆老人口持續增加，必須超前部署，以建設成一個可以滿足耆老與其家庭需求之地。

黃敏儀說，「我的父親罹患帕金森，居住在家裡，作為父親的主要照顧著，我深知許多工薪家庭面臨照顧家人的困難；大多數耆老都希望在自己熟悉之處終老。」

針對紐約市銀髮族照護政策，黃敏儀表示，成為友善銀髮族的城市具有挑戰，首先，須在規畫基礎建設時考慮行動不便者的需求，清除年長者出行時面對的各種障礙，包括沒有電梯的地鐵站、堆滿積雪與障礙物的人行道等。

其次，須擴大耆老的居家醫療服務，「家庭看護助理可提供優質照顧給像我父親一樣的年長者，然而，聯邦醫療保險(Medicare，俗稱紅藍卡)並不支付此花費，對工薪家庭是不小的負擔」。

黃敏儀還表示，低收入勞工通常沒有存款，退休後很難靠原本薪資的67%生活，這是他們根據紐約州退休計畫所能獲得的最高收入，「我們需要探討增加退休金比率的方法，特別是對低收入市民。此外，育嬰假已被廣泛接受，我們仍須努力，爭取對年長者照護價值的認同；很多民眾，包括我在內，都需要花時間協助和照顧父母或祖父母的生活」。

「我們的社會應建立更全面的照護系統，此舉不只幫助員工，還可讓更多耆老在社區裡安享晚年」，黃敏儀說，「投資帶薪家事假、爭取雇主的接受，可讓上班族必須照顧親人時，不必擔心失去工作或損失薪資，對市民是更好、更公平的制度。」

紐約市 低收入 退休金

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