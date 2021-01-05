令加速接種疫苗…本周須用完庫存 否則罰款10萬

紐約4日開始為首批打疫苗的醫護注射第二劑。(諾斯韋爾提供)

紐約州長葛謨(Andrew Cuomo)4日表示，目前全州醫院新冠疫苗 接種進度不佳，表示州衛生廳已經下發通知，要求所有醫院本周用完庫存，否則將罰款10萬元，未來的疫苗也須在到貨起七日內接種完，進度緩慢的醫院將失去疫苗分發的資格，或被減少疫苗分發量。

此外，州府4日放寬新冠疫苗接種範圍，檢測站人員、牙醫、家庭護理人員以及其他所有醫護相關人士將都可接種，還將加速養老院 的接種速度，預計未來兩周內給所有養老院人員完成接種。

葛謨表示，目前全州已有30萬人接種疫苗，但各醫院平均只使用了其疫苗分發量的46%，而且疫苗使用率差異極大；其中，使用率最高的是紐約長老會醫院(New York-Presbyterian Healthcare System)，分發給該醫院的疫苗99%已接種，使用率最低的則是好心人醫院系統(Samaritan Hospital)，僅有15%。

NYC公立醫院 效率倒數第9

葛謨特別點名紐約市 公立醫院系統(NYC H+H)，稱這所全州最大的公立醫院系統，疫苗利用率僅有31%，排在全州倒數第九。

他說，各醫療機構的疫苗利用率與規模無關，疫苗接種率低的醫院大多是管理低效導致的；衛生廳長扎克(Howard Zucker)表示，疫苗利用率較低的醫院緊迫感較差，紐約市公立醫院系統有2萬3000名員工，其中1萬2000人已經接種，而該系統共接收了3萬8000劑疫苗，還剩下的1萬1000人要盡快接種。

葛謨表示，衛生廳已經向各醫院下發通知，要求加速疫苗接種，否則將面臨處罰或限制疫苗供應量；通知要求各醫院必須在本周內用完庫存疫苗，否則將面臨最高10萬元罰款；未來更多疫苗到貨後，各醫院必須在到貨日起七日內用完所有疫苗，違規的醫院未來可能將失去部分疫苗分發額度，甚至失去分發資格，州府將接管疫苗接種工作。

此前葛謨也出台行政令，提供虛假信息申請疫苗或給不具資格的人接種疫苗都會被認定為疫苗詐騙，違者將面臨最多100萬元罰款並吊銷執照；他說，未來他將提出立法，將疫苗詐騙定為刑事犯罪。

將設得來速接種點 擴大人群

同時，即日起新冠疫苗接種人群也擴大，包括施打疫苗人員、地方衛生局人員、門診醫護、家庭護理和臨終關懷人員、牙醫等各類專業醫療機構及其他人員密集工作場所的人員；葛謨表示，州府還將設立得來速(Drive-thru)疫苗接種點，也將在公共場所設立疫苗接種點；針對低收入社區，州府將利用政府樓、教會和社區中心等場所作為疫苗接種中心；此外，州府還將招募退休醫護人員擴充人手。

數據顯示，目前紐約市僅接種了疫苗接收量的三分之一，但紐約市府此前已設定目標，本月施打100萬劑疫苗；白思豪表示，要加速疫苗接種，應迅速擴大接種人員範圍；市民可登錄網站on.nyc.gov/3oeYV7x查詢目前符合接種人群所需的資格條件和接種地點。

市府也表示，本月將新建兩個疫苗診所，並在公立醫院設立五個接種點，本周末將在三所高中設立三個接種中心；市衛生局長喬克西(Dave Chokshi)表示，目前全市共有125個疫苗接種點，市府的目標是本月底將接種點數量增至250個。

他預計，本月內市府將開始為75歲以上老人接種，未來也將會出現全天候運轉的接種中心；他希望本周接種10萬劑以上，後面幾周的接種量達到40萬劑。

養老院僅47%接種 將增人手

目前養老院接種由聯邦政府負責，但葛謨批評接種進度緩慢，目前全州僅有288家養老院完成了第一針注射，僅占全州養老院總數611家的47%。

葛謨表示，州府將為養老院增加人手推動加速接種，本周將為234家養老院完成第一針注射，餘下15%未接種的養老院將在未來兩周內全部接種完畢；但葛謨也表示，目前仍有部分人拒絕接受疫苗。

根據養老院的初步接種數據，大約有10%居住養老院的長者和15%的員工拒絕接受疫苗，目前還沒有醫護人員拒絕接種的數據。