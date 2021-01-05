英國變種病毒到紐約！專家：已在社區傳播

專家認為，新型變種病毒已經在美國出現社區傳播。（美聯社）

紐約州 長葛謨 (Andrew Cuomo)4日表示，紐約州確認第一例英國發現的變種新冠病毒，感染患者是紐約上州的一名60多歲男性，沒有旅遊史；此前，科羅拉多州、加州、佛州都已發現該變種新冠病毒，專家認為新型變種病毒 已經在美國出現社區傳播。

葛謨表示，新型變種新冠病毒確診患者為上州薩拉托加郡(Saratoga County)人士，並無旅遊史；州府醫療專家因此認為，該變種病毒已經出現社區傳播。

葛謨說，患者有新冠症狀 但已開始好轉；該患者與薩拉托加郡一家珠寶店有關聯，所有去年12月18日至24日曾去過這家位於薩拉托加泉鎮(Saratoga Springs)百老匯(Broadway)404號、名為「N.Fox Jewelers」珠寶店的人，都應立即檢測並自我隔離。

葛謨說，州府已經確認了至少三名到過這家珠寶店的疑似感染者，三人均已出現症狀，但未確認感染的是新型變種病毒。

此前，州衛生廳的Wadsworth實驗室幾周前就已開始在新冠檢測樣本中尋找新型變種病毒；葛謨說，儘管該變種病毒的致死性不如新冠病毒，但傳染性更強，如果大規模傳染可能造成醫療資源崩潰，「更高的傳染性意味著更高的陽性率，以及更高的住院率。」

州府數據顯示，全州3日共檢測13萬4360次，檢出1萬1209例陽性，陽性率為8.34%，其中紐約市新增3726例陽性；全州新冠總住院人數為8251人，3日新增死亡138人。

葛謨表示，自感恩節假期以來，全州疫情已經顯著惡化；數據顯示，自感恩節至1月2日，全州日新增新冠住院人數七天平均值為699人，全州新冠住院人數日淨增長七天平均值為135人，而到上周，這兩項數字已經分別升至899人和144人。

不過他也表示，目前全州十大地區的剩餘病床數，預計七日內仍然高於30%，因此目前還沒有地區即將進入「暫停」防疫(PAUSE)；此前州府規定，若某地的七天平均住院人數增長率顯示，該地按照當下增長率三周後病床數若只剩10%，該地就將進入「暫停」防疫。