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白思豪的疫苗「話術」 有鍋可甩

紐約客談

白思豪新年許下雄心壯志，1月要在全市接種100萬劑疫苗，然而，根據市衛生局的數據，進入新年以來，紐約市在1月2日和3日僅分別接種了3455和2515人。進度如此之慢，白思豪真的有信心能完成本月注射100萬劑的目標嗎？未必。

注意，白思豪的表述是：「要達成這一目標，需要疫苗生產商、聯邦政府、州府、市府四方通力合作；生產商須保證供應量，聯邦政府須保證分發順暢，州府加速放寬接種限制，市府建立完善接種資源，這一目標就一定能達成。」

此話不假，而且表述地非常完整，滴水不漏。怎樣才能做到滴水不漏呢？增加限制條件。瞧瞧，除去他自己的市府，其他三個條件缺一不可，而且都不是自己可控，也沒有一個通常的協調體系。也就是說，到時候萬一沒有達成目標，也有鍋可甩。都是供應商、聯邦政府、州府的錯，白思豪毫髮無損。

其實，這種話術是權力高度分散的美國政治的結晶。無論是總統、州長、市長，各級民選官員，若自己的施政目標沒有達成，總有可以甩鍋的對象，鍋可以甩給其他級別的民代，更可以甩給反對派，反正不是同一撥人選出來的，最不濟向外國轉嫁矛盾嘛。市府抗疫不力，甩鍋說決定權在州府；州府抗疫不力，甩鍋聯邦政府不給錢；聯邦政府抗疫不力，CHINA!

不得不說，這種「甩鍋政治」是符合人性的，因為人性不習慣自我歸咎。但鍋甩來甩去，有多少人在做實事？還不是苦了百姓。但話說回來，百姓也未必覺得苦，官員都是民選的，自己選的人就算再爛，跪著也要伺候完。人不會輕易否定自己的選擇，哪怕是錯的選擇。這也就解釋了，美國抗疫如此之爛，竟無一人被追責的原因。這個國家怎麼了？一定是體制問題。

聯邦政府 白思豪 美國

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