紐約市疫苗進度慢 民代籲24小時接種

多位民代表示，紐約市的疫苗接種進程嚴重滯後。（市長辦公室提供）

數據顯示，目前紐約市 接收的新冠疫苗 中，只有不到三分之一已經接種；包括已宣布參選2021年市長選舉的市主計長斯靜格(Scott Stringer)和布碌崙(布魯克林)區長亞當斯(Eric Adams)，以及市議員列文(Mark Levine)等眾多民選官員3日紛發表聲明稱，紐約州、市的疫苗接種進度太慢，並提案建全天候疫苗接種中心，提高接種速度。

市長白思豪(Bill de Blasio)此前曾設立目標，希望全市本月接種100萬人；白思豪日前表示，市府毫無疑問將加快接種速度，但目前仍須遵守州府制定的接種順序；衛生局數據顯示，紐約市目前已收到39萬1000劑疫苗，但截至1月2日只接種了10萬5000人。

斯靜格表示，紐約市的疫苗接種進程嚴重滯後，州府分發的許多疫苗仍未接種，「在疫情 期間，我們的公立醫院系統成為全美新冠檢測的領導者，然而現在疫苗接種進度卻令人沮喪，我們明明能做得更好；紐約市被稱為不夜城，那就應該拿出不夜城的樣子。」

他說，市衛生局要迅速擴大接種規模，「應立刻接種所有醫護人員和養老院人員，所有私立醫院也要成為疫苗接種計畫的一部分，所有可用的疫苗盡快接種。」

斯靜格還呼籲，接種疫苗工作應該晝夜不停，並確保更大的透明度；「我們應該設立全天候疫苗接種中心，這一工作可以從疫情熱點社區自動，同時也要與社區組織合作，為社區傳遞可信的信息；市民理應進行更多有關疫苗的公共交流以及有關他們接種的實時信息，沒有任何理由隱瞞信息，那樣只會讓謠言滿天飛。」

斯靜格表示，疫苗是全民期盼已久的希望，敦促市府不要浪費終結疫情的機會，「目前的接種速度無法讓紐約市盡快擺脫疫情，我們必須採用所有可用的辦法加快接種速度；如果人命損失一直不斷，經濟恢復就無從談起。」

亞當斯則表示，州府和市府拖延接種進程，置民眾生命於危險之中，拖累經濟恢復，「我們仍在等待一個全面的接種計畫，但是到現在都還沒有看到。」市議會健康委員會主席列文則表示，他正準備提案，要求全市所有郵遞區號都開設24小時運營的疫苗接種中心。