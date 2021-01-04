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學生學業落後 長島推免費補課

記者朱蕾／紐約報導
疫情下只能通過網路遠程教學，讓絕大多數學生學習進度放緩。（新華社）
疫情下只能通過網路遠程教學，讓絕大多數學生學習進度放緩。（新華社）

新冠疫情給學校教育帶來前所未有的挑戰，全國範圍的研究顯示，新冠疫情已令幾乎所有學生的學習進度放緩，甚至退步；為了縮小差距、趕上進度，長島一些地區的學校以開始在課前和課後提供免費的加強項目，旨在通過遠程教學，彌補疫情下學生學習上的損失。

管理諮詢公司麥肯錫公司(McKinsey & Company)的數據顯示，全美平均水平來看，2020年秋季學期學生開學時，數學落後三個月，閱讀水平雖小有提升，但整體學習情況與歷史平均水平相比，落後約一個半月。

長島華人學生家長曹迪表示，他的兒子就讀二年級，在家上網課這段時間，最大的問題就是很難集中注意力，「有些時候，他坐在電腦前上課，但能感覺並沒有聽進去，雖然老師盡全力與學生互動，但對於二年級的孩子來說，線上互動的效果遠不及面對面上課。」

長島的一些學區正在加強在線資源和豐富遠程項目，以保持學生的學習進度。

納蘇郡(Nassau County)自由港(Freeport)學區最近推出兩個遠程學習項目，包括專門針對英語學習者的課前和課後班，以及以提高閱讀和數學技能為重點、每周兩次與老師進行的小組討論。

在納蘇郡鮑爾溫(Baldwin)學區，免費的線上課後班項目上，志願者老師使用兒童讀物「工程師羅西·里維爾」(Rosie Revere, Engineer)作為教學方式之一，向小學生講授關於持之以恆和希望的培養，旨在加強學生和老師之間的聯繫和創造希望。

在蘇福克郡(Suffolk County)的科馬克(Commack)學區，學校教師則與當地大學合作，幫助為學生創建虛擬實驗室體驗，並舉行博物館、動物園和歷史遺址的交互式虛擬參訪活動。

自由港學區推出遠程學習項目，幫助學生保持學習進度。(取自該學區網站)
自由港學區推出遠程學習項目，幫助學生保持學習進度。(取自該學區網站)

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