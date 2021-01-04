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紐約州近8000人住院 葛謨致力公平：我不會優先接種疫苗

記者和釗宇╱紐約報導
紐約州長葛謨表示，自己不會優先接種新冠疫苗。（州長辦公室提供）
紐約州長葛謨表示，自己不會優先接種新冠疫苗。（州長辦公室提供）

紐約州新冠疫情未見好轉，新冠總住院人數接近8000人；州長葛謨(Andrew Cuomo)3日表示，他和他的家人依規定輪到可接種新冠疫苗時，都會接種，但他也表示新冠疫情讓許多不公正暴露出來，因此在接種時要確保所有族裔和收入的民眾都能公平接種，自己不會優先接種。

紐約州長葛謨表示，他和他的家人等到符合接種資格時，都會接種新冠疫苗。（州長辦公室...
紐約州長葛謨表示，他和他的家人等到符合接種資格時，都會接種新冠疫苗。（州長辦公室提供）

州府數據顯示，全州1月2日共檢測14萬2345人，發現陽性病例1萬1368例，陽性率為7.98%，其中紐約市共發現陽性病例3340例；目前全州新冠總住院人數已達7963人，加護病房(ICU)住院人數達1344人，2日新增死亡138人，總死亡人數為3萬476人。

葛謨在3日通過視訊在紐約一所教會的禮拜活動中講話表示，自己並非傳統政客，將在「在疫苗分發過程中致力於社會和種族正義」，「我也希望接種疫苗，但我會等到疫苗向我所在的年齡段開放後，非洲裔、西語裔和低收入社區都能接種後，我才會接種；我會繼續等待接種，現在給一線工作人員先接種更重要」。

面對民眾對疫苗有效性和安全性的質疑，葛謨堅稱，「我所信任和敬重的專業人士都認為，所有人都應接種疫苗，疫苗應被當做社區義務來承擔」。他還表示，自己快90歲的母親和三個女兒，到有資格接種疫苗時也將接種。

此前有數據顯示，紐約州目前只接種了其疫苗接收量的三分之一，接種速度低於全美平均水平；但葛謨表示，現在他最擔憂的是防疫疲勞，這將阻礙民眾通過接種疫苗達到群體免疫 。

疫苗 紐約州 葛謨

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