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華策會 下東城建永久性總部 一舉多得

記者金春香╱紐約報導
蘇福克街55號建案完工示意圖。（Gotham Organization提供）
蘇福克街55號建案完工示意圖。（Gotham Organization提供）

服務紐約華社超過半個世紀的華策會(CPC)多年來居無定所，各辦公室分散在華埠和下東城多個地方；其主導的「布隆街開發案」(Broome Street Development)今年2月在市議會獲得批准，將在蘇福克街(Suffolk St.)55號興建面積達4萬平方呎的新總部，同時為下東城社區帶來更多社區服務和可負擔住宅。

華策會首席執行官何永康表示，預計工程將於2021年初啟動，二至三年內完成，期待華策會搬入永久夢想家園後，繼續為社區服務。

何永康表示，多年來華策會一直租用目前位於伊莉莎白街150號(150 Elizabeth St.)的辦公樓，以及位於愛列治街(Eldridge St.)等地的樓宇來作為社區服務之用；從成立50周年的2015年起，華策會開始尋求擁有一處現代化的社區中心，且作為永久總部，也希望藉此建案能帶來更多可負擔住房給華裔社區。

蘇福克街55號位於華策會康寧老人大廈旁，由於三年多前位於該地的Beth Hamedrash Hagadol猶太教堂被大火付之一炬，再加上此前教堂後面屬於華策會物業的空置停車場，給「布隆街開發案」帶來更多空間。

何永康表示，布隆街開發案屬於公私融資項目，選好地址後進行公開招標，選定Gotham Organization開發商，此外再利用市府撥出的可負擔房屋修建資金，共同修建新樓宇。

他說，「布隆街開發案」包括兩座新樓宇，高度為310呎，僅比周圍其他建築高出不超過50呎，保證不給其他樓宇造成遮擋；華策會總部將位於樓宇一至三層，占地4萬平方呎，面積約為華策會當前辦公室的二倍。

除華策會總部外，還將建488個出租單位，包括208個永久可負擔住房，其中115個是為回應社區需求而新建的老人公寓單元；另外，樓宇還包括翻新的Beth Hamedrash Hagadol猶太教堂，並提供全新公共空間和文化中心，用於社區活動和服務項目。

何永康表示，開發案上月已得到開發建設相關所需的所有文件，將很快開工，預計兩三年內完成，屆時華策會辦公室和社區中心將遷至新址，但華策會的多個老人中心、托兒中心仍將保持原址，繼續服務民眾。

蘇福克街55號位於華策會康寧老人大廈旁。（記者金春香╱攝影）
蘇福克街55號位於華策會康寧老人大廈旁。（記者金春香╱攝影）
「布隆街開發案」在蘇福克街55號興建面積達4萬平方呎的華策會新總部。（記者金春香...
「布隆街開發案」在蘇福克街55號興建面積達4萬平方呎的華策會新總部。（記者金春香╱攝影）

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