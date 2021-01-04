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籲拒買中國貨 布碌崙民主黨代表遭除名

記者黃伊奕／紐約報導
馬斯洛在個人推特上發布不當言論。（推特截圖）
馬斯洛在個人推特上發布不當言論。（推特截圖）

新當選的布碌崙(布魯克林)民主黨委員會副會長馬斯洛(Lori Maslow)，日前在個人社交媒體上發布「拒絕購買中國製造商品」，甚至稱自己「無法直視中餐」等，遭到眾多民眾抨擊其為仇恨言論；儘管她很快道歉，但3日布碌崙民主黨委員會仍決定將她除名。

同時也是州眾議員第41選區民主黨女性黨代表的馬斯洛，2日在個人推特上引用「紐約時報」一篇有關美國公司面臨中國關稅問題的文章，評論寫道「我們厭倦了從中國買入商品，他們如此對待我們，欺騙我們，我個人將絕不買任何中國製造的商品，加入我；我甚至都無法直視中餐。」

該言論很快引起眾多網民抨擊，馬斯洛當日也將推文刪除，但已被民眾截圖留存。

當日晚間她在推特上對此道歉，表示「我為我早上的針對在美華裔和華裔餐館業主的糟糕言論表示道歉，我過去一直支持社區的中餐館，也明白他們因為此次疫情所遭遇到的打擊，我本意不過是希望看到外貿政策的變化，我再一次道歉。」

對於馬斯洛的道歉，大部分華裔民眾並不買帳；布碌崙社聯會對此聲明表示，「我們華裔社區感到被冒犯並因此受傷，這種破壞已經完成，你的道歉沒有任何價值」。

3日布碌崙民主黨委員會快速作出回應，開除了馬斯洛副會長職務。

在去年初新冠肺炎疫情爆發時，州眾議員弗朗特斯(Mathylde Frontis)辦公室員工法蘭克(Marilyn Franks)也曾在臉書呼籲遠離華人超市、中餐館、商鋪，還說中餐館在非洲裔社區賺錢，但是卻從不支持社區的活動，並歧視非洲裔；弗朗特斯之後很快將法蘭克開除，並代她向華社道歉。

馬斯洛呼籲拒買中國貨並稱自己「無法直視中餐」，被抨擊仇恨言論。（圖片取自布碌崙民...
馬斯洛呼籲拒買中國貨並稱自己「無法直視中餐」，被抨擊仇恨言論。（圖片取自布碌崙民主黨委員會網站）

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