斯靜格批紐約市疫苗接種「令人沮喪」 籲24小時施打

紐約市 主計長、2021年紐約市長參選人斯靜格(Scott Stringer)3日表示，紐約市的疫苗 接種進程「令人沮喪」，並提出了他自己疫苗接種方案，希望提高接種速度，建立全天候疫苗接種中心。

斯靜格表示，紐約市的疫苗接種進程嚴重滯後，州府分發的許多疫苗仍未給民眾接種，「在疫情 期間，我們的公立醫院系統成為全美新冠檢測的領導者，然而現在疫苗接種進度卻令人沮喪，我們明明能做得更好；紐約市被稱為不夜城，那就應該拿出不夜城的樣子。」

他說，疫苗接種第一步，應該馬上接種所有醫護人員和一線抗疫人員；斯靜格說，市衛生局需要增加資源投入，迅速擴大接種規模，「應立刻接種所有醫護人員和養老院人員，所有私立醫院也要成為疫苗接種計畫的一部分，參與接種所有可用的疫苗。」

斯靜格還呼籲，接種疫苗工作應該晝夜不停，並確保更大的透明度；「我們應該設立全天候疫苗接種中心，這一工作可以從疫情熱點社區自動，同時也要與社區組織合作，為社區傳遞可信的信息；市民理應進行更多有關疫苗的公共交流以及有關他們接種的實時信息，沒有任何理由隱瞞信息，那樣只會讓謠言滿天飛。」