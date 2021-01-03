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1張圖看疫情：全美死亡逾35萬 紐約州確診破百萬

加州疫情緊 醫鼓勵接種疫苗「有副作用但值得」

日落公園確診率高 疑因華人過年聚會

記者顏潔恩／紐約報導

紐約市華人社區疫情升溫，布碌崙(布魯克林)日落公園確診率全市排名前列，一名熟悉醫院事務的華裔黃小姐提到，根據數據，去年3、4月疫情發生最嚴重的社區從來沒有包含過華社，但現在五大區染疫率高的社區都集中在華人眾多的地方；她認為經過了那麼長時間的防疫，相信大家都感到有些麻木和鬆懈，加上過年期間華人私底下的聚會也增加，可能是導致日落公園確診率攀升的主因。

對於紐約州新冠病例破百萬，黃小姐則認為，紐約州其實在防疫上做得相對好，大多數民眾還是很聽話戴口罩、保持社交距離，但或許是部分民眾不曉得利用政府提供的一些服務，造成更多的傳染；她舉例，有一家三口都染疫，其中一名大人是無症狀患者，因不知道市府提供隔離酒店，三人都待在家裡自主隔離，而該名無症狀者還要負責出門採購，無形間可能把病毒帶給其他人。

居住在日落公園8大道的陳怡然則表示，將近一年的時間看著病例直線攀升，其實紐約州破百萬確診，對她而言已「無感」，因為已知這是遲早的事；但她認為華社民眾在防疫上不該鬆懈，「若大家都不做好防疫，沒有一個社區能獨善其身」；大家應為自己和家人著想，盡可能做好防疫措施。

在8大道工作的蕭先生則說，自州府解除「暫停」防疫令後，當地商業街人潮就慢慢回流，儘管大家都戴著口罩，但並未保持社交距離，所以他對確診病例的增加不感意外；但現在隨著變種病毒的延伸，擔心新一波的疫情侵襲，他呼籲民眾要做好本分，為了更好的2021年遵守防疫。

防疫 紐約州 日落公園

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