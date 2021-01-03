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1張圖看疫情：全美死亡逾35萬 紐約州確診破百萬

加州疫情緊 醫鼓勵接種疫苗「有副作用但值得」

法拉盛確診率飆高 醫師提4原因

記者牟蘭／紐約報導
第二波疫情來襲，華人聚集的法拉盛附近近期疫情指數直線飆升。（記者牟蘭／攝影）
第二波疫情來襲，華人聚集的法拉盛附近近期疫情指數直線飆升。（記者牟蘭／攝影）

紐約州確診病例破百萬，第二波疫情來襲，華人聚集的法拉盛近期疫情指數直線飆升；對此，亞美醫師協會總裁暨會長劉季高2日表示，華裔民眾疲於防疫的心態、使用不能防疫的布口罩、越來越多違反市府規定的戶外餐廳以及民眾對疫苗的誤區(理解錯誤)，導致當地的確診率飆升，他呼籲商民提高警惕，切忌掉以輕心，導致病毒擴散。

劉季高表示，節日期間，紐約疫情日益嚴重，尤其是華人聚集的法拉盛等地，確診病例再度飆升；他說，染疫人數的增加，一方面說明華裔民眾自我篩檢意願較高，另一方面則顯示，經過十個月的防疫，部分華裔民眾的防疫意識逐漸減弱，不願以居家方式避免疫情傳播。

以法拉盛市中心越來越多的戶外餐廳舉例，劉季高說，部分餐廳只是在戶外搭建一個更小的「室內餐廳」，每張桌子相隔不到六呎，為了保暖，一些餐廳甚至不透風，前來用餐的顧客更易感染病毒，「如果隔壁桌的人攜帶病毒，周圍的顧客都要遭殃」。

此外，劉季高表示，雖然紐約戴口罩的民眾越來越多，但他說，街頭流行樣式多樣的布口罩與其他材質口罩，並不能防止新冠病毒傳播；他說，民眾應購買一級到三級的醫用口罩，以正確方式配戴，定期更換，讓口罩起到防疫的作用。

●私人診所人員 4日可望接種

據了解，州長葛謨(Andrew Cuomo)2日在一場針對醫護人員的內部會議中，再次更新施打疫苗的消息，參與這場內部會議的劉季高表示，因疫情飆升，葛謨當日將私人醫生診所內尚未接種疫苗的前台雇員、醫生助理與護士等排上章程，預計4日即可接種，但並未說明更多細則。

對此，劉季高說，民眾對新冠疫苗仍有諸多誤區，他說，目前投入的兩種輝瑞(Pfizer)與莫德納(Moderna)疫苗，施打一段時間後，才可能在人體內產生抗體，且有效率為94%左右，意味著民眾施打後仍可能染疫。

此外，劉季高補充，一些民眾施打疫苗前，可能已經被病毒傳染，但因為無症狀者他們在不知情下接種疫苗，若之後不採取任何防疫措施，仍可能會把病毒傳染給其他民眾，「這種傳染方式更可怕」。

劉季高建議，商家與民眾應遵守紐約政府頒布的防疫規定，除了戴口罩、保持六呎的社交距離外，還應減少外出與聚會，若出現發燒、咳嗽與疲倦等症狀，及時檢測，若檢測結果為陽性，需居家隔離。

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