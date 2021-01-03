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加州疫情緊 醫鼓勵接種疫苗「有副作用但值得」

確診破百萬 紐約市接種率奇低 法拉盛、日落公園等地陽性率超高

記者金春香╱紐約報導
紐約州新冠確診人數突破100萬，皇后區法拉盛所在的11355郵遞區號範圍內，病毒檢測陽性率高達14.88%，位列紐約市前十。(Getty Images)
紐約州新冠確診人數突破100萬，皇后區法拉盛所在的11355郵遞區號範圍內，病毒檢測陽性率高達14.88%，位列紐約市前十。(Getty Images)

紐約州截至2日新冠肺炎確診總數已超過100萬，達到100萬5785例，是繼加州、德州和佛州後第四個突破100萬大關的州；紐約市也有49個郵遞區號的新冠檢測陽性率超過10%，其中包括華人聚居區皇后區法拉盛和布碌崙(布魯克林)日落公園。

州府2日數據顯示，州內單日檢測總數為20萬2446人，新增新冠確診1萬5074例，檢測陽性率為7.45%，確診總數已達到100萬5785例，僅次於加州、德州和佛州。

紐約市有49個郵遞區號的新冠檢測陽性率超過10%，包括法拉盛、日落公園等地。（紐...
紐約市有49個郵遞區號的新冠檢測陽性率超過10%，包括法拉盛、日落公園等地。（紐約市衛生局提供）

另外新增新冠死亡128例，其中32人來自紐約市，死亡總數達3萬337人，該數字於兩天前突破3萬人；州內住院人數為7814例，比前一天減少72例，加護病房人數則增加29人至1321人，使用呼吸機人數增至786人。

根據紐約市衛生局數據，市內49個郵遞區號的新冠檢測陽性率超過10%，其中郵遞區號11219的波羅園(Borough Park)過去七天平均陽性率為15.94%，郵遞區號11220的日落公園為15.64%，郵遞區號為11355的法拉盛/Murray Hill/Queensboro Hill地區為14.88%，均位於全市陽性率最高前十位。

根據2日聯邦疾病防治中心(CDC)數據，紐約州疫苗接種速度超過佛州，每10萬人中有1218人已接種，佛州則為每10萬人中1148人接種；而根據紐約州府辦公室的最新數據，紐約獲得的63萬劑疫苗中，已有27萬4000劑被使用。

紐約市1日數據則顯示，已有10萬878人接種，1日元旦當天僅有124人接種，距離市長白思豪(Bill de Blasio)提出的希望1月可為100萬人接種有很大距離。

紐約州成為第四個確診破百萬的州；圖為曼哈頓華埠。（記者金春香／攝影）
紐約州成為第四個確診破百萬的州；圖為曼哈頓華埠。（記者金春香／攝影）

紐約大學醫學院教授Ronald Scott Braithwaite估計，紐約市要保證至少10%到20%的人口接種後，才會看到確診陽性率開始下降，而目前接種人數僅為1%；而要回到人們不再需要配戴口罩和保持社交距離的生活，則需要60%的人群接種。

此外紐約市教育局最新數據顯示，新增25名公校學生和115名教職員工確診，從9月至今，公校系統內確診人數為7007人。

州長葛謨(Andrew Cuomo)2日表示，州府在夜以繼日地工作，與醫療人員共同保證疫苗地快速分發和接種，同時保證州內醫院持續增加床位，以避免因病患過多導致系統癱瘓。

紐約市 檢測 佛州

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