紐約市去年7成槍擊案懸而未決 出獄後再犯率高

2020年紐約市七成槍擊案懸而未決，被捕者出獄後再犯。(市警提供)

2020年紐約市 近70%的槍擊 案件均懸而未決，且被捕的嫌犯中，超過一半的人又重回街頭再次舉槍犯罪；市警高層表示，執法已比從前困難。

根據市警截至2020年12月29日的數據，警方在1531起槍擊案件中，共實施了483次逮捕，逮捕率僅為31.7%。

由於部分槍擊案涉及多名嫌犯，截至12月17日，被逮捕的人數為544人，平均每起案件約有1.2人被捕；而在這544人中，只有254人、約47%目前被州或市拘留。

市警總局局長希爾(Dermot Shea)表示，「我認為人們知道是誰開的槍」；他更指出目擊者的不配合，是無法解決這類槍擊案件的一個重要因素。

希爾指出，去年州府通過修法，迫使檢察官將證人身分移交給辯護律師，這對偵破案件的調查人員沒有任何幫助。

而紐約市2020年的槍擊案件數已經比2019年上升了96%；市警高層將槍擊案激增歸咎於監獄恐疫情 蔓延而大規模釋放囚犯的行為，以及新保釋法可以讓一些人在無保釋金的情況下再次重獲自由，這讓許多人有機會再次犯罪。

批評人士指出，警察已經對工作失去了熱情，疫情及社會事件使他們士氣大降，這之中就包括了反暴警示威導致的預算削減以及警務改革的新規定等。

警總警司莫乃漢(Terence Monahan)表示，警員反而成了被戴上鐐銬的人，他們害怕在逮捕中因作出不當反應而惹火上身，所以沒人願意再「逞英雄」了。

市警亞裔警官協會(AAPEX) 創會主席、刑事律師莫虎表示，反鎖喉法案(Anti-Chokehold Act)就是非常政治化的產物，鎖喉並非唯一可致死的動作，卻被拿來立法放大，「政治下的法律是無用的。」