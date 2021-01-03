紐約市2020槍擊案受害人 比過去兩年多

全市2020年槍擊案數為過去兩年總和。(記者張晨/攝影)

2021年伊始，紐約市的槍擊 案件仍在繼續，即使在元旦夜依然有人中彈身亡；市警統計數據顯示，2020年槍擊案和過去兩年總和相當，但受害者人數更多；前華裔 便衣警員表示，如今不得不穿制服執法，止罪工作「難上加難」。

根據市警於1日公布的數據顯示，2020年在1531起槍擊案件中，共有1868名受害者；而在2018年至2019年的兩年中，全市同樣報告了1531起槍擊案，共有1820名受害者。

由於2020年新冠疫情導致的封城及防疫限制，許多罪案再度呈抬頭趨勢，「黑人的命也是命」(Black Lives Matter)運動因明州非洲裔男子佛洛伊德(George Floyd)遭白人警察暴力執法致死而點燃，隨後全市掀起了削減市警預算 的抗議示威。

市長白思豪(Bill de Blasio)也同意新財年削減市警10億預算，州、市在同一時間出台了諸多針對執法者的限制規定，州長葛謨(Andrew Cuomo)甚至對全州各警局發出最後通牒，稱4月前若不能提供詳細的警務改革計畫，將會失去新一年州府的資金支持。

便衣止罪小組在去年7月時的解散，也被很多市警內部人員認為是槍擊案增多的主要原因，該部門本由600名便衣警員組成，他們在被解散前，是非常了解轄區治安的「精英人士」。

一名前華裔便衣警員表示，自己的工作通常是在重點街區對主要對象進行觀察，搜查可能對社區治安造成威脅的個人或群體，這對阻止犯罪的發生，發揮一定的關鍵作用。

「這些警員本是精準警務的先驅者，能準確打擊犯罪目標。」該華裔警員表示，但常常因為人們口中「不規範的執法方式」遭到質疑；而高層解散便衣止罪小組的決定，也是對這些警員的某種「保護」，以防犯罪者「使用暴力執法標籤倒打一耙。」

警方表示，從2017年至2019年全市五大區的暴力案件均有減少，但又在2020年重新回彈到新的犯罪高點，原因是如今警員們必須身穿警服、開著警車來執行任務，而這無疑給嫌犯以示意，執勤逮捕變得難上加難。