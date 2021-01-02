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2020年紐約市七成槍擊案懸而未決 被捕者也多重操舊業

記者張晨／紐約報導
2020年紐約市七成槍擊案懸而未決，被捕者釋放後多重操舊業。(記者張晨/攝影)
2020年紐約市七成槍擊案懸而未決，被捕者釋放後多重操舊業。(記者張晨/攝影)

2020年紐約市近70%的槍擊案件均懸而未決，且在那些被捕的嫌犯中，有超過一半的人又重新回到了街頭再次持槍犯罪。

根據市警截至2020年12月29日的數據，警方在今年1525起槍擊案件中共逮捕了483名嫌犯，逮捕率僅為31.7%。

由於在一些槍擊案中逮捕了多名罪犯，截至12月17日，被逮捕的人數為544人，平均每起案件涉及到了約1.2人；而在這544人中，只有254人——約占47%目前被州或市拘留。

市警總局新任局長希爾(Dermot Shea)表示，「我認為人們知道是誰開的槍。」目擊者的不配合是無法解決這類槍擊案件的一個重要因素。

希爾指出，去年通過的州證據開示法迫使檢察官將證人身份移交給辯護律師，這對偵破案件的調查人員沒有任何幫助。

而紐約市2020年的槍擊案件數已經比2019年上升了96%；市警高層將槍擊案激增歸咎於監獄恐新冠蔓延而大規模釋放囚犯，以及新保釋法可以讓一些嫌犯在無保釋金的情況下再次重返自由並重操舊業。

但批評人士卻提出了不同的看法，有些人認為警察的工作放緩，因為疫情及社會事件導致了士氣下降，這就包括反報警示威以及削減市警新財年預算。

便衣止罪小組在7月時的解散也被很多警員認為是槍擊案件增多的原因，該部門由600名便衣組成，他們在被重新分配前是非常了解轄區治安的「精英人士」。

這些人通常會在街道上四處搜查，試圖沒收槍支以減少社區暴力案件的發生，警方表示，他們曾是「精準警務的先驅者」能準確打擊犯罪目標；但解散後，只能由制服警員開著警車來執行任務，而這無意給嫌犯以示意，執勤逮捕變得難上加難。

槍擊 紐約市 警察

上一則

紐約市2020年槍擊案件數與前兩年總和相當

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