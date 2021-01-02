華埠人氣回升 戶外用餐大排長龍

聚園餐廳旁邊的禮品店有不少顧客。（記者金春香／攝影）

曼哈頓華埠 1日街頭人流明顯增加，不少顧客排隊等待進入餐廳戶外用餐區，餐廳生意暫時回溫也帶動周圍禮品店、飲品店的生意；店主紛紛表示，2021年首日看到更多顧客光臨華埠，感到欣慰，也希望新一年帶來好運，疫苗 接種盡快普及、疫情盡快得到控制，遊客重新回到紐約 帶旺生意。

聚園餐廳中午時分戶外用餐區幾乎是百分之百的上座率，且一直有顧客在戶外等待入座用餐及等待外賣；在戶外等待就餐的顧客Ricardo Lopez表示，幾乎每年節假日他都會帶家人來華埠吃飯，一是因為不少其他餐館關門，二是他認為總能在華埠感受到節日氣氛，1日天氣不算冷，全家再次出動來到華埠，看到很多餐廳都需要排隊，雖然需要等待，但他也感到開心，「希望有越來越多人經常光顧華埠。」

勿街(Mott St.)上的老正興飯店門口也有不少人在等待，店員說，雖然和往年節假日還是沒法比，但午餐和晚餐期間戶外用餐區能保證兩到三輪顧客就餐。

緊鄰聚園餐廳的禮品店中午也有不少顧客光顧，店主李女士表示，不少在外面排隊就餐的顧客沒戴手套或帽子，等待時感到冷，就到她的店裡買雙手套或帽子，「生意雖然零星，但比平常日子好。」

她說店裡生意比起往年掉了四分之三，「以往節假日遊客很多，如今都沒了，但我還是會堅持營業，開到晚上，能賣多少賣多少。」跨年和元旦兩天人氣明顯回升，「之前街道下午5點就靜悄悄，這幾天人多了，店面能開到晚上6點半。」

李女士還說，這一年雖然生意不景氣，申請了政府補貼後也只得到2000元補助，但好在房東人很好，給他們降了租金，所以他們盡量堅持開店，「現在華埠禮品店沒有幾家是華裔經營，我們賣的商品也與別人不一樣，華埠需要我們這樣的店面，新的一年了，希望疫苗早日普及，再次看到熱熱鬧鬧的華埠。」