新法上路！紐約州帶薪病假5天 最低時薪提高至14元

紐約州最低時薪再度提高，這一切來之不易；圖為四年前勞工為爭取調高工資而在曼哈頓舉行的抗議活動。(美聯社)

2021新年開始，紐約州 一些新法案也開始實施；自1日起，雇主需提供員工五至七天的帶薪病假，全州最低時薪也提高至14元，未裝E-ZPass 的車輛過路費上漲30%，而加長轎車也須遵守車內乘客繫安全帶的法案。

紐約州長葛謨(Andrew Cuomo)2020年3月底簽署的2021財年預算案要求，全州幾乎所有企業須為員工提供帶薪病假，法案要求員工總數不超過四人且年淨收入低於100萬元的小型企業，應為員工提供每年至少五天的無薪病假。

同時，員工總數在五至99人或不超過四位員工、年淨收入高於100萬元的中型企業，應為員工提供每年至少五天的帶薪病假；員工總數不低於100人的大型企業，應提供員工每年至少七天帶薪病假；而員工也可以利用病假照顧生病的家人或解決家庭暴力問題。

對於民眾關心的最低時薪問題，紐約州工資調整提早於元旦前夕的12月31日上路，全州由時薪11.80元調高到12.50元；威徹斯特(Westchester)、蘇福克郡(Suffolk)以及納蘇郡(Nassau)的最低工資則提高至每小時14元，而紐約市最低工資維持時薪15元。

車輛駕駛們的出行費用在新的一年也提高，如果沒有E-ZPass，只通過郵件或網路單獨支付過路費，費率將上升30%，州外的E-ZPass持有者的過路費則增加15%。

行車安全方面，葛謨於去年8月簽署法案，要求車內所有乘客都必須繫安全帶，包括計程車等出租車乘客，而從今年1日開始，加長轎車也納入其中，只有巴士和緊急車輛的乘客可豁免。

對於未依法繫安全帶的乘客，該乘客和駕駛會面臨每人50元的罰款；如果違規的乘客為16歲以下未成年人，駕駛將因每位違規乘客被罰100元、駕照 扣三分。

在新澤西州，大多數員工的最低工資也提高到每小時12元；然而，該州仍有兩項法律懸而未決，一項是娛樂用大麻的銷售合法化且持有槍支仍屬非法，另一項是允許非法移民獲得駕照的法律實施也被推遲。