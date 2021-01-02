元旦悲劇頻傳！1女睡夢中遭流彈射腿 1女陳屍垃圾道

元旦日意外及悲劇頻傳，布碌崙 (布魯克林)一名女子躺在自家床上睡覺，竟遭一顆子彈射穿窗戶打中左腿；另外，紐約市 警在史泰登島一棟公寓丟垃圾的通道(garbage chute)內，發現一具女屍。

1日凌晨12時07分，布碌崙東紐約的一名33歲的女子，在在Lincoln交Sutter大道家中二樓床上入睡時，外頭突然爆發槍擊 混戰，一顆子彈朝其二樓臥室飛來，射穿窗戶打中受害者的左腿；警方表示，相信這名女子不是槍擊目標，她之後被送往布魯克岱爾大學醫院醫學中心(Brookdale University Hospital Medical Center)治療，所幸無生命危險。

這起流彈射傷人的事件，發生在跨年倒數後七分鐘，是今年紐約市發生的第一起槍擊案；警方抵達現場後，在周圍區域搜索嫌犯身影，但目前還未有結果，呼籲知情民眾立即提供線索；知情者可撥打止罪熱線(800)577-TIPS(8477)，也可登錄止罪網站www.nypdcrimestoppers.com，或透過手機發消息至274637(CRIMES)，然後輸入TIP577，消息來源絕對保密。

另外，當日史泰登島一棟公寓丟垃圾通道內發現一具女屍，警方在1日下午2時30分接到報警電話，抵達Victory Boulevard 937號的Silver Lake公寓內，在垃圾通道上發現一名34歲女子的屍體，連同她的一個包包。

急救人員將她送往Richmond醫院搶救，但是她早已死亡；消防局一名知情人士表示，女子是腳先入地的被推入垃圾通道；鄰居表示，儘管不知道具體原因，但女子的房門經常傳來敲打聲響。