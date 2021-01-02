紐約新年第一天傳槍響 雨傘酒店外1死2傷

紐約市警稱，1日發生全市首起命案，圖中四名男子涉嫌，被當局通緝。(紐約市警提供)

皇后區 秋園雨傘酒店(Umbrella Hotel)外1日凌晨發生一場槍擊案，導致一人死亡、兩人受傷，為今年紐約市 第一起命案，警方鎖定四名非洲裔嫌犯；該酒店在疫情期間涉嫌無視防疫規定，多次舉辦凌晨派對，曾發生兩次槍案，新年第一天又發生命案，皇后區長理查茲(Donovan Richards)呼籲市府立即關閉這間酒店。

(影音來源：紐約市警提供)

根據警方消息，1日凌晨1時10分，兩名20歲男子與一名40歲男子在皇后大道124-18號雨傘酒店外遭子彈射傷。20歲男子羅伯特(Williams Robert)腿部中彈，因傷勢過重不治身亡；身中至少三槍的40歲男子病情危重，仍在搶救；另一名20歲男子經救治情況已經穩定。

雨傘酒店自去年8月起，被當地居民爆料長期舉辦凌晨派對，每晚噪音不斷直到凌晨6時才結束，有住客在酒店內吸毒，甚至賣淫，還發生兩次槍擊案，酒店大門於去年8月10日更是出現兩處彈孔，一連串事件引起當地居民不滿；選區包括秋園的州眾議員羅森塔爾(Daniel Rosenthal)，多次發聲要求市府勒令關店。

市府於去年11月聯合多個部門對該酒店聯合執法，警局開出三張違反民事法律的罰單，市消防局與市樓宇局分別開出九張與三張缺少逃生出口與火警報警系統等罰單；酒店業者支付部分罰款後，還須出庭受審，接受法律的制裁。

雨傘酒店在籌建之初，當地居民就擔心若在學校旁建酒店，恐使當地人流複雜、犯罪率增加；開發商承諾以五星級酒店入駐，但最後只建一個低星級的Comfort Inn，一度被作為遊民所運營。

皇后區長理查茲(Donovan Richards)對這場悲劇表示哀悼，他期盼執法人員早日將涉案罪犯繩之以法，並呼籲市府立即關閉這個違反多項公共安全的酒店，「這家酒店不應出現在秋園或紐約市任何一區」。

根據調查，警方鎖定四名非洲裔嫌犯，其中一人作案時身穿淡藍色與深藍色相間的羽絨服、戴黑色鴨舌帽，一人穿紅色羽絨服、梳雷鬼辮，一人穿淡綠色外套，另一人穿黑色羽絨外套、白球鞋，至截稿前尚未逮捕任何嫌犯。

警方呼籲，若有任何知情者，請立刻撥打止罪熱線(800)577-TIPS(8477)，也可登錄止罪網站www.nypdcrimestoppers.com，或透過手機 發消息至 274637(CRIMES)，然後輸入TIP577，或在推特上@NYPDTips，還可透過止罪手機應用程序「CS-NYC」提供線索，消息來源絕對保密。