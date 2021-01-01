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單日確診創新高 死亡破3萬

記者和釗宇／紐約報導
紐約州新冠肺炎死亡人數突破3萬人，為全美各州最多。（美聯社）
紐約州新冠肺炎死亡人數突破3萬人，為全美各州最多。（美聯社）

數據顯示，紐約州新冠肺炎死亡人數突破3萬人，日新增陽性病例再創新高；州長葛謨(Andrew Cuomo)呼籲民眾元旦假期嚴格防疫，不要聚會，避免醫療資源過載的情況出現；他此前也表示，疫苗全面接種完畢要花六至12個月時間，紐約州不能等全面接種後才恢復經濟，預計將在6日的州情咨文中提出更多恢復經濟的舉措。

全州30日共檢測21萬6587次，發現陽性病例1萬6802例，再創新高，陽性率7.76%，其中紐約市新增5993例；全州新冠住院人數7935人，30日新增死亡136人，全州新冠死亡總人數3萬40人，全美各州最多。

葛謨表示，過去一年紐約經歷了難以想像的困境，紐約人團結一致戰勝了疫情；「隨著新年的來臨，疫苗已經開打，我們已經看到了隧道口的光；但全面接種尚需時日，民眾仍須擔起防疫責任，避免醫療資源過載，繼續戴口罩、避免聚會、保持社交距離，我們才能最終戰勝疫情。」

儘管疫苗已經開打，葛謨此前表示，全民完全接種可能要花費六到12個月，紐約州在此期間不可能一直封閉經濟，因此州府將推動使用大規模檢測和快速檢測的辦法，重啟一些大型活動；州府日前已經同意，在NFL水牛城比爾隊(Buffalo Bills)季後賽中允許6700名觀眾檢測後入場觀戰；葛謨還將於1月6日發布州情咨文，預計將提出更多恢復經濟的舉措。

葛謨表示，若水牛城比爾隊的觀眾入場模式試點評估後可行，該模式未來可能推廣到其他室外活動；但他也說，即便室外活動可以通過提前檢測來恢復，室內活動仍面臨諸多不確定性，如室內場所客容量、空氣循環問題、過濾問題，短期內無法確定恢復時間；葛謨表示，未來唯一可行的辦法就是通過快速檢測，若能在20分鐘內得知檢測結果，就有條件重開百老匯、室內體育館等場所。

葛謨呼籲民眾元旦假期嚴格防疫，不要聚會，避免出現醫療資源過載的情況出現。（州長辦...
葛謨呼籲民眾元旦假期嚴格防疫，不要聚會，避免出現醫療資源過載的情況出現。（州長辦公室提供）
紐約州新增病例達到1萬6802例，寫下新高；圖為紐約市排隊等候接受病毒檢測。(G...
紐約州新增病例達到1萬6802例，寫下新高；圖為紐約市排隊等候接受病毒檢測。(Getty Images)
紐約州新增病例再度寫下新高；圖為史泰登島一名六歲男童在接受病毒檢測。(歐新社)
紐約州新增病例再度寫下新高；圖為史泰登島一名六歲男童在接受病毒檢測。(歐新社)

紐約州 檢測 葛謨

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